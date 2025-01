Kettler Pinniato FS Sport gewinnt Design & Innovation Award 2025

Produktnews: Der Design & Innovation Award hebt alljährlich Produkte hervor, die sich durch außergewöhnliche Qualität und Innovationskraft auszeichnen. In diesem Jahr konnte das Kettler Pinniato FS Sport die 30-köpfige Fachjury überzeugen und den Design & Innovation Award 2025 in der Kategorie Urban holen. Das E-Trekkingbike gehört damit zu den prämierten Spitzenprodukten der Branche.

Der Design & Innovation Award steht für Orientierung in einem immer vielfältiger werdenden Markt und hebt Produkte hervor, die sich mit außergewöhnlicher Qualität und Innovationskraft absetzen. Gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Impulsgeber für künftige Entwicklungen. In der Kategorie Urban ging der Design & Innovation Award 2025 an das Pinniato FS Sport. Das 30-köpfige, internationale Award-Team, bestehend aus führenden Journalisten, Testfahrern und Ingenieuren, lobte das Pinniato FS Sport E-Trekkingrad als ein perfektes Zusammenspiel aus Komfort, Technik und Vielseitigkeit.

„Mit dem Kettler Pinniato FS Sport wird jede Tour zum entspannten Erlebnis“

Das Urteil der Jury lautete: „Mit dem Kettler Pinniato FS Sport wird jede Tour zum entspannten Erlebnis. Modernste Technik sorgt dabei für maximalen Komfort und macht dieses Trekking-Bike zu einem echten Rundum-sorglos-Paket: Tiefeinsteiger-Rahmen, Federelemente vorne und hinten, die Pinion Motor.Gearbox.Unit mit 960-Wh-Akku, ein wartungsarmer Riemenantrieb und eine versenkbare Sattelstütze – um nur die wichtigsten Features zu nennen. Der hochklassige, für einen Tiefeinsteiger angenehm verwindungssteife Alurahmen überzeugt zusätzlich mit einem sehr gut arbeitenden Dämpfer am Hinterbau. Schraubpunkte für einen Frontträger erweitern die Vielseitigkeit des Pinniato FS Sport. Abgerundet wird dieses Trekking-Powerpaket durch wertige, durchdachte Anbauteile wie Schutzbleche, leistungsstarke Lichter und den stabilen Heckträger. Die Jury war sich einig: ein stimmiges Gesamtkonzept für jede Tour.“

Web: www.kettler-alu-rad.de