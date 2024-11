Produktnews / E-Bike: Komme ich da mit meinem E-Bike hin? Auf diese Frage hätte Specialized eine klare Antwort parat: Ja, mit dem neuen Specialized Turbo Tero 5.0 EQ. Tatsächlich richtet sich das neue Modell an alle Radfahrer, die am liebsten auf der wilden Seite des Lebens fahren. Hierfür kommt das E-Trekkingbike nicht nur mit einer vielseitigen und robusten Ausstattung, sondern auch mit einer Mountainbike-DNA, die noch mehr Kontrolle und Vertrauen verspricht.

Für alle, die wirklich großes Vorhaben, könnte das neue Specialized Turbo Tero 5.0 EQ vielleicht die richtige Wahl darstellen. Ausgestattet mit dem Full Power 2.2 Motor und einer 710 Wh Batterie, die in den Aluminiumrahmen integriert ist, möchte das Tero 5.0 EQ enorme Leistungsfähigkeit mit hoher Reichweite und einem natürlichen Fahrgefühl kombinieren. Laut Hersteller Specialized soll der Akku eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern oder 5,5 Stunden mit einer einzigen Ladung im Eco-Modus ermöglichen.

Mit der Specialized App und der MasterMind TCD ist das System zudem einfach wie individuell anpassbar. So kann beispielsweise die Leistung in 10 Prozent Schritten eingestellt werden. Ebenfalls möglich ist die unkomplizierte Deaktivierung des Motors per Knopfdruck, sodass niemand den Motor ohne den personalisierten Pin wieder einschalten kann. In der Specialized-App kann auch ein Alarm aktiviert werden, der ein akustisches Signal sendet, sobald das E-Bike ohne Erlaubnis bewegt wird.

Alltagstauglichkeit gewährleistet die Ausstattung mit Gepäckträger, Schutzblechen und Beleuchtung. Sowohl die Körperhaltung als auch das Handling sind optimiert, um Komfort, Selbstvertrauen und Kontrolle sicherzustellen. Leichtgängige 29″ Laufräder mit griffigen 2.3″ Ground-Control-Reifen sollen in jeder Situation Traktion sicherstellen. Die Scheibenbremsen von Sram garantieren Bremsbiss, die 110 Millimeter Federweg vorne glätten den Trail und die absenkbare Sattelstütze ist da, wenn technische Offroad-Situationen vor dem Cockpit auftauchen.

Angeboten wird das Specialized Turbo Tero 5.0 EQ als Diamant- oder Step-Through-Ausführung in vier Größen zu je 4.500 Euro. Das Gewicht liegt abhängig vom Modell in der Größe M bei 25,55 bzw. 26,6 Kilogramm.

Web: www.specialized.com