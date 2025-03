Specialized brandneues Vado SL 2 E-Bike

Produktnews: Die Anforderungen in der Stadt erfordern ein Fahrrad, das wendig, schnell, anpassungsfähig und modern ist. Mit dem neuen Vado SL 2 reagiert Specialized nicht nur auf die fahrtechnischen Herausforderungen, sondern auch auf die immer bedeutender werdende Konnektivität bei E-Bikes. Specialized hat hierfür direkt mit Apple zusammengearbeitet, um eine einzigartige Integration zu entwickeln.

Das neue Specialized Vado SL 2 kombiniert Leichtbau mit modernsten Komponenten. Ausgestattet mit dem brandneuen SL-1.2-Motor und 520 Wh Akku sollen sich Wege durch die urbane Welt nicht nur extrem leichtfüßig, sondern dank 50 Nm Drehmoment auch sehr kraftvoll zurücklegen lassen. Laut Specialized hält der Akku mit einer Ladung bis zu 5 Stunden lang durch. In der Praxis kann so eine Woche lang eine 20-minütige Pendelstrecke hin und zurück ohne zusätzliche Aufladung absolviert werden – so der Hersteller weiter.

Für eine einfachere Handhabung und eine komfortablere Fahrt über Straßen und Schotter hat das neue Vado SL 2 einen flacheren Steuerrohrwinkel und voluminösere Reifen (47C) als vorherige Generationen. Die abhängig vom Modell verbaute Future Shock 3.2 oder 3.1 Gabel soll ihrerseits eine ruhigere Fahrt mit mehr Kontrolle sicherstellen. Mit 20 mm Federweg zwischen Vorbau und Steuerrohr soll das Vado SL 2 nach Angaben des US-amerikanischen Herstellers bis zu 53 % ruhiger sein als ein Fahrrad mit starrer Gabel.

Eine weitere Besonderheit findet sich mit Blick auf Vernetzung und Systemsteuerung. Specialized hat diesbezüglich direkt mit Apple zusammengearbeitet, um eine einzigartige Integration zu entwickeln. Der Bordcomputer des Specialized Vado SL 2 wird einfach ohne zusätzliche Halterungen oder Module mit dem iPhone synchronisiert und ermöglicht so eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen. Die Specialized-App enthält unter anderem ein neues Wartungs- und Serviceprogramm.

Der Bordcomputer benachrichtigt den Nutzer, wenn es Zeit für eine Wartung ist, und versorgt den örtlichen Specialized-Händler mit den notwendigen Informationen, um sicherzustellen, dass das E-Bike auch weiterhin sorgenfreie, erstklassige Leistung liefern kann. Jeder Service wird in der Specialized-App protokolliert, sodass der Nutzer eine vollständige Aufzeichnung der Reparaturen und Check-ups sowie Notizen des Mechanikers hat. Die Datenbank für die Serviceaufzeichnungen in der App soll die Pflege des Bikes so zum Kinderspiel machen.

Erhältlich ist das neue Vado SL 2 in unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen mit Carbon- oder Aluminiumrahmen. Mit dem optional erhältlichen Zubehör von Specialized lässt sich das E-Bike zudem an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Web: www.specialized.com