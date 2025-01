Produktnews: Bei der Leatt Kollektion für 2025 dreht sich einmal mehr alles um den Hashtag #ScienceOfThrill. Die neue Kollektion umfasst eine komplett neue Trail- und Enduro-Bekleidungslinie für Frauen, ein gemeinsam mit dem Pivot Factory Racing Team entwickeltes Gravity/DH-Race-Kit sowie ein besonders erschwingliches „Ride Kit 1.0“, welches aus einem Trikot und einer Hose besteht.

Leatt präsentiert seine MTB-Kollektion 2025. Die Kollektion umfasst neue Trail- und Enduro-Linien für Frauen sowie funktionsreiche Gravity-Trikots und -Hosen für Männer – entwickelt in Zusammenarbeit mit Leatt-Athlet Bernard Kerr und dem Pivot Factory Racing Team. Im Einklang mit der Tradition von Leatt in der Entwicklung von Schutzausrüstung führt die Marke zudem drei neue Knieschoner und eine völlig neue, maximal belüftete Schutztechnologie namens FlexMesh/Pro ein. Diese leichte Hartschalenkonstruktion ist in mehreren Oberkörperschutz-Kits enthalten. Im Video sind die Leatt Markenbotschafter Szymon Godziek, C-Dog, Bernard Kerr, Ed Masters, Matt Walker, Yannick Granieri, Kevin Maderegger, Jenna Hastings, Martha Gill und Pascal Sapunar beim Shredden in der neuen Ausrüstung zu sehen:

Leatt Ride Kit 1.0: preiswertes Trikot-Hosen-Set für Kinder oder Erwachsene

Ein weiteres Highlight der neuen Kollektion ist das Ride Kit 1.0: eine preiswerte Trikot-Hosen-Kombination für Kinder oder Erwachsene. Das Ride Kit 1.0 hat die gleiche Passform wie das High-End-Kit 5.0 Gravity, verwendet aber „klassischere“ Stoffe und ist mit Nähten versehen. Das gewählte Material ist laut Hersteller nach wie vor bluesign APPROVED, flexibel, atmungsaktiv und schnell trocknend. Die preisgünstige Trikot-Hosen-Kombination sieht teurer aus als sie ist, und fühlt sich nach Angaben von Leatt auch so an. Der Schnitt und der Stil mit minimalem Branding eignen sich hervorragend für den Einsatz im Gelände.

Die Hose und die Ärmel kommen nur in Schwarz, während das Hauptteil in Schwarz, Grau, Braun oder Petrol erhältlich ist. Der Preis für das Leatt Ride Kit 1.0 liegt bei 99,00 Euro (Erwachsene) bzw. 89,00 Euro (Kinder ab einer Körpergröße von 110 cm).

