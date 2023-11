Fahrrad Reifenheber Test: Mit seiner außergewöhnlichen Gestaltung hebt sich der Cush Core Bead Dropper deutlich von herkömmlichen Reifenhebern ab. Der auffällig designte Griff soll durch die ergonomische Gestaltung ein sehr komfortables Arbeiten sicherstellen. Wir haben uns diesen besonderen Fahrrad Reifenheber, auf den der Hersteller eine lebenslange Garantie gewährt, im Test genauer angeschaut.

Cush Core Bead Dropper: Erster Eindruck

Der Bead Dropper konzentriert sich auf das Wesentliche: Die effiziente Montage und Demontage von Fahrradreifen mit maximalem Komfort. Dementsprechend präsentiert sich der Aufbau des Reifenhebers. Die Schaufel ist breit und stabil gestaltet, die abgerundeten Ecken gewährleisten in Kombination mit dem Kunststoff ein schonendes Arbeiten. Auffällig ist auch die Dicke und die Konstruktion des Hebels, wodurch ein Verbiegen oder Nachgeben des Materials ausgeschlossen wird. Die größte Besonderheit des Reifenhebers ist allerdings der gummierte Griff, der sich nahezu so fassen lässt wie ein Lenkergriff. Das sorgt für maximale Griffkraft beim Arbeiten.

Der Fahrrad-Reifenheber im Test

Das außergewöhnliche Design verspricht nicht zu viel. Der Bead Dropper liegt perfekt in der Hand und die Schaufel lässt sich mit Nachdruck unter die Reifenwulst schieben. Kein anderer Reifenheber in unserer Testreihe vermittelt solch ein komfortables und angenehmes Griffgefühl. Hierdurch wird natürlich auch die Kraftumsetzung begünstigt. Die Gestaltung der Schaufel mit den abgerundeten Ecken stellt ihrerseits in Kombination mit dem Kunststoff ein materialschonendes Arbeiten sicher. Lediglich bei sehr straff sitzenden Reifen und störrischen Reifenwulsten wird Hilfe in Form eines zweiten Hebels benötigt.

Cush Core Bead Dropper im Detail

Verkaufseinheit: 1 Stck.

Gewicht / Stck.: 102 Gramm

Länge: 160 Millimeter

Material: Kunststoff

*Speichenhaken: Nein

*Snap-Together Funktion: Nein

*Konstruktionsbedingt irrelevant/nicht vorhanden