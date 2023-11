Fahrrad Reifenheber Test: Eine bequeme Reifenmontage mit nur einem Handgriff verspricht der Decathlon Tyre Lever / Lifter. Auffallend ist das Design des Hebels. Die Enden sind jeweils speziell für die Montage oder Demontage von Reifen konzipiert. Ermöglicht die besondere Gestaltung des Fahrrad Reifenhebers wirklich ein einhändiges Auf- und Abziehen von Reifen? Wir wollen’s wissen!

Decathlon Tyre Lever / Lifter: Erster Eindruck

Mit einer Länge von 163 Millimetern gehört der aus Polyamid hergestellte Decathlon Tyre Lever / Lifter zu den längeren Fahrrad Reifenhebern in unserem Test. Die Länge kommt nicht von ungefähr: Der Hebel ist als Griff ausgelegt, und muss somit auch größeren Händen gerecht werden. Für das Auf- und Abziehen von Reifen ist jeweils ein speziell konzipiertes Ende vorgesehen. Die aufgedruckte Beschriftung zeigt an, welche Seite für die jeweilige Arbeit ausgelegt ist. Ein noch kraftvolleres Schieben des Hebels sollen zudem die Daumenmulden gewährleisten. Der Daumenmulde kommt aber noch eine weitere Bedeutung zu: Bei der Demontage eines Reifens dient sie als Hebelverstärkung.

Werbung Pivot Shuttle AM

Der Fahrrad-Reifenheber im Test

Der Reifenheber lässt sich gut fassen und liegt fest in der Hand. Der Bereich der umschließenden Finger ist zwar nicht strukturiert, die Daumenmulden sorgen allerdings für einen sicheren Halt. Das gilt sowohl für die Install als auch Remove Seite. Die Schaufel zum Abziehen des Reifens ist stark gewölbt und ermöglicht in Kombination mit der Hebelverstärkung eine sehr effiziente Demontage. Einmal unter die Reifenwulst geschoben, lässt sich mit dem Hebel der Reifen geschmeidig von der Felge schieben. Die Install-Seite verrichtet ihre Arbeit ebenfalls gut und zuverlässig. Bei steifen, hartnäckig sitzenden Reifen kommen allerdings beide Seiten an ihre Grenzen und benötigen Hilfe in Form eines zusätzlichen Reifenhebers.

Decathlon Tyre Lever / Lifter im Detail

Verkaufseinheit: 1 Stck.

Gewicht / Stck.: 37 Gramm

Länge: 163 Millimeter

Material: Polyamid

*Speichenhaken: Nein

*Snap-Together Funktion: Nein

*Konstruktionsbedingt unrelevant/nicht vorhanden