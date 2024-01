Fahrrad Reifenheber Test: Die PRO Tubeless Tire Levers sind speziell für Tubeless-Reifen im Bereich Rennrad und Gravel-Bike konzipiert. Das Set besteht aus zwei einzelnen Hebeln, denen aufgrund ihrer Bauform jeweils bestimmte Funktionen zukommen. Limitiert ist der Einsatz des Tools auf Reifen mit einer maximalen Breite von 2.1″. Kann der Tubeless-Reifenheber für Rennrad und Gravel-Bike in der Praxis überzeugen?

PRO Tubeless Tire Levers Tool: Erster Eindruck

Gefertigt sind die beiden im Set befindlichen Reifenheber aus Nylon. Das Material ist recht flexibel, was bei dem größeren der beiden Hebel durchaus Sinn macht. Ähnlich wie eine Zange wird der Heber für die Montage des Reifens über den Reifen gestülpt – der Hebel muss also unbedingt spreizbar sein. Unabhängig hiervon weist der große Hebel zudem eine Schaufel zum Auf- und Abziehen des Reifens auf. Die strukturierten Griffbereiche versprechen ein Plus an Halt sowie eine gute Haptik. In Kombination mit der Länge steht höheren Hebelkräften somit nichts im Wege. Geschickt gelöst ist die Integration des kleinen Hebels, wodurch sichergestellt wird, dass immer beide Exemplare mit an Bord sind. Der kleine Reifenhebel kommt ebenfalls mit einer Schaufel und verfügt zudem über einen Speichenhaken.

Der Fahrrad-Reifenheber im Test

Dank der Hakenfunktion des größeren Hebels lässt sich ein steifer Tubeless-Reifen relativ leicht und ohne schmerzende Finger auf die Felge hieven. Allerdings funktioniert das nur bei schmalen Felgen und Reifen wirklich gut. Bei unserem 650b Laufrad rutschte das U-geformte Ende hingegen immer wieder vom Felgenrand. Das verwendete Nylon stellt sicher, dass bei der Montage weder die Felge noch der Reifen zu Schaden kommen. Die Wahl des Materials ist in diesem Fall völlig gerechtfertigt, beim kleineren Hebel würden wir uns mehr Steifigkeit wünschen. Dieser gibt bei größeren Hebelkräften ziemlich schnell nach und erschwert so das Arbeiten. Die zuverlässige Fixierung des Speichenhakens weiß hingegen selbst bei dickeren Speichen zu begeistern.

