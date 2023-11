In unserer Bestenliste mit Winterhandschuhen für Radfahrer haben wir uns den GripGrab Hurricane 2 sehr genau angeschaut und zeigen dir hier unsere Testeindrücke.

Das Unternehmen GripGrab aus Dänemark weiß, wie man gute Handschuhe macht. Die Neuauflage des beliebten Hurricane Handschuh besitzt eine dünne Isolation aus Fleece an der Ober- und Innenhand. Für einen erhöhten Komfort sorgt ein Polster am Handballen. Silikonprints befinden sich an der Handinnenfläche. Die Oberseiten der Daumen sind mit einem Fleece überzogen, beide können als Wischfinger genutzt werden. Der Handschuh ist aus winddichtem und wasserabweisenden Material gefertigt.

GripGrab Hurricane 2 im Test

Der Hurricane 2 ist sauber verarbeitet und vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Er lässt sich durch seinen flexiblen Stoff und kurz gehaltenen Schaft leicht an- und ausziehen. Im Inneren fühlt er sich gut an. Die Nähte stören nicht. Die Passform ist ebenfalls sehr gut, der Handschuh sitzt wie angegossen und verrutscht nicht an den Kontaktstellen mit dem Fahrrad. Der flexible Oberstoff ermöglicht eine gute Beweglichkeit der Finger. Durch die dünne Isolation ist das Griffgefühl am Lenker, Bremse und Schalthebel sehr gut. Die Finger kühlen bei Temperaturen um 4°C nicht aus. Bei aufkommenden hohen Fahrtwind spürt man ein leichtes Eindringen der Luft. Bei milderen Temperaturen um die 10°C sorgt das atmungsaktive Obermaterial für ein angenehmes Klima.

Isolation Dünnes Fleece an Ober- und Innenhand Winddicht Ja, aber nicht 100%ig Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Ja. Print auf Zeigefinger und Seitenwand des kleinen Finger, sowie das GripGrab Logo Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist OK für einfache Tätigkeiten. Maschinenwaschbar Ja Nachhaltigkeit Keine umweltschädlichen PFCs, besteht zu 45% aus recyceltem Material Produktjahr 2023 Größen XS bis XXL Farben Schwarz, Gelb Preis UVP 60,00 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Handschuh geeignet

Der Hurricane 2 ist für die Übergangzeit im Herbst und Frühjahr für jeden geeignet. Dabei ist zu beachten, dass der kurze Schaft mit einer geeigneten Jacke zu kompensieren ist, sonst entsteht eine Kältebrücke an der Übergangsstelle. Kurze Schauer oder Niesel hält der Handschuh stand. Gehen die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt, bleiben sie für sportliche Fahrer:innen, die lediglich einen Schutz vor steifen Fingern benötigen, durchaus die erste Wahl.

WEB: gripgrab.com