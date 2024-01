Cateye Rapid Micro G: Das leichte und kompakte Rücklicht ist mit zwei LEDs ausgestattet und kann mit seiner Einfachheit und einem günstigen Preis aufwarten. Wie das LED-Rücklicht in unserem ausführlichen Test abgeschnitten hat, erfährst du hier.

Das StVZO-konforme Rapid Micro G LED-Rücklicht von Cateye ist sehr kompakt und mit 27,3 Gramm samt Halterung noch schön leicht. Mit zwei LEDs, die in dem einen möglichen Modus durchgehend leuchten ist das Rücklicht sehr einfach gehalten. Es hat keine zusätzlichen Features wie Bremslichtfunktion oder verschiedene Modi. Aber die Rapid Micro G ist die einzige Akku-Rückleuchte im Test, die man sowohl vertikal als auch horizontal anbringen kann. Das wir dadurch ermöglicht, dass man die Rückleuchte mit einem Klicksystem von der Halterung lösen kann. Das is auch sehr praktisch, wenn man die Lampe zum Aufladen abnehmen will; so kann die Halterung immer an der Sattelstütze bleiben und man muss die Rückleuchte nicht jedes mal neu montieren.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 27,3 Gramm Leuchtdauer Max. 5 Stunden Leuchtdauer Min. 5 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 180 Grad StVZO zugelassen Ja Bremslicht Nein Ladezeit 2 Stunden Preis UVP 22,95 Euro

Unser Testeindruck zur Cateye Rapid Micro G

Verpackung und Montage

Die Rapid Micro G Rückleuchte kommt in einer sehr großen Kartonverpackung, die nur an der Aufhängung aus Plastik besteht. Könnte für unseren Geschmack deutlich kleiner verpackt werden, da die Lampe und das Zubehör eher klein sind.

Montiert wird das Cateye Rücklicht mit einem einfachen Gummiring. An der Halterung ist an der Rückseite auch ein kleines Gummipad angebracht, um die Anpassung an die Sattelstütze einfacher zu gestalten. Jedoch ist das Gummipad nicht fest eingebaut und kann so bei der Montage herausfallen. Sehr gut gefallen hat uns, dass man das Rücklicht mit einem Klick-System von der Halterung lösen kann, etwa zum Aufladen. So kann die Halterung immer an der Sattelstütze bleiben und das Rücklicht muss nicht immer neu montiert werden. Zusätzlich kann die Lampe je nach Bedarf, horizontal und vertikal in die Halterung eingesetzt werden.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung der Cateye Micro Rapid G ist sehr einfach und intuitiv. Mit einem etwas längeren Klick auf dem On-/Off-Button kann man die Lampe ein und wieder ausschalten. Da es keine verschiedenen Modi gibt, bedarf es auch keiner weiteren Bedienungselemente oder komplizierte Druckkombinationen auf den Knopf.

Die beiden LEDs leuchten dann pro Akkuladung bis zu fünf Stunden – sollte für die meisten Radtouren ausreichend sein. Mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel kann die Lampe dann in zwei Stunden wieder aufgeladen werden.

Die Seitensichtbarkeit der Cateye Rapid Micro G ist mir 180 Grad in Ordnung und das Gewicht mit 27,3 Gramm eher leicht für ein Akku-Rücklicht. Der Preis ist mit einem UVP von 22,95 Euro fair gewählt. Alles in allem ein sehr einfaches Akku-Rücklicht ohne Schnick-Schnack, das seine Funktion absolut erfüllt.

WEB: cateye.com