Radsport: Sam Welsford hat nach der ersten auch die dritte Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der Australier konnte sich im Massensprint von Campbelltown vor Elia Viviani und Daniel McLay durchsetzen.

Welsford sprintet souverän zum nächsten Tagessieg

Der Sieg auf der dritten Etappe der Tour Down Under geht an Sam Welsford (Bora – hansgrohe). Der Australier, der bereits den Auftakt für sich entscheiden konnte, ließ im Massensprint von Campbelltown all seine Konkurrenten hinter sich. Nach einer erneut perfekten Vorarbeit seines Teamkollegen Danny van Poppel (Bora – hansgrohe) musste Welsford nur noch vollenden. Neben ihm auf dem Podium stehen der Italiener Elia Viviani (Ineos Grenadiers) und der Brite Daniel McLay (Arkea – B&B Hotels), während Max Kanter (Astana) als schnellster Deutscher Fünfter wurde. Im Trikot des Gesamtführenden ist weiterhin Isaac del Toro (UAE) unterwegs. Der Mexikaner kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Weniger gut verlief die dritte Etappe der Tour Down Under für Mitfavorit Luke Plapp (Jayco – AlUla). Der Australier kam zu Fall und zog sich eine enorm große Schürfwunde am Rücken zu. Er büßte fast zehn Minuten ein. Frankreichs Rudy Molard (Groupama – FDJ) musste das Rennen sogar aufgeben.

Luke Burns baut seine Führung in der Bergwertung aus

Ein Massensprint schien auf dem 145,3 Kilometer langen Teilstück von Tea Tree Gully nach Campbelltown schon vor dem Start so gut wie sicher zu sein. Dennoch wagten sich mit Luke Burns und Tristan Saunders zwei Fahrer des australischen Nationalteams in die Offensive. Durch den Franzosen Axel Mariault (Cofidis) und den Südafrikaner Stefan de Bod (EF Education – EasyPost) wurde aus dem Duo schließlich ein Quartett. Die Bergpunkte machte Luke Burns niemand streitig, so dass der Australier seine Führung in der Bergwertung auf dem Tea Tree Gully Hill und auf der Whispering Wall weiter ausbauen konnte. Ihm wird das Bergtrikot bis zum Ende der Tour Down Under am Sonntag kaum noch zu nehmen sein.