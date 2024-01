Radsport: Stephen Williams hat die Tour Down Under gewonnen. Der 27-jährige Brite übernahm gestern die Führung und konnte den Gesamtsieg heute mit einem Etappensieg krönen.

Stephen Williams – mit Cleverness zum Sieg

Mit einem Überraschungssieg von Stephen Williams (Israel – Premier Tech) endet die 24. Tour Down Under. Nach 128,2 Kilometern von Unley zum Mount Lofty behielt der Brite die Oberhand. Im Trikot des Gesamtführenden gewann er die Schlussetappe vor Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) und Isaac del Toro (UAE), indem er abwartend fuhr, Angriffen folgte und schließlich 200 Meter vor der Ziellinie selbst antrat. Damit entscheidet der 27-Jährige auch die Gesamtwertung für sich. Von den beiden Favoriten Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) und Simon Yates (Jayco – AlUla) war heute wenig zu sehen. Isaac del Toro (UAE) attackierte direkt in den 1,6 Kilometer langen Mount Lofty hinein und versuchte anschließend mehrfach sich zu lösen – vergeblich.

Luke Burns gewinnt das Bergtrikot

Bevor sich die Ausreißergruppe des Tages bilden konnte, sicherte sich Luke Burns (Nationalteam Australien) den ersten Bergpreis und damit auch den Gesamtsieg in jener Wertung. Antonio Morgado (UAE), Gil Gelders (Soudal – Quick-Step), Franck Bonnamour (Decathlon AG2R La Mondiale), Simon Geschke (Cofidis), Stefan de Bod (EF Education – EasyPost), Maurice Ballerstedt (Alpecin – Deceuninck) und Jacopo Mosca (Lidl – Trek) erarbeiteten sich anschließend einen Vorsprung von mehreren Minuten. Nachdem der Mount Lofty zum zweiten Mal überquert wurde, betrug der Vorsprung der Ausreißer nur noch rund 30 Sekunden. So konnten sie sich gegen die Einholung schließlich nicht mehr erfolgreich wehren. Auch wenn sich vor allem Antonio Morgado durch zahlreiche Attacken äußerst aggressiv präsentierte. Ganz gemütlich nahm den Schlussanstieg Sam Welsford (Bora – hansgrohe) in Angriff. Der Australier darf sich nicht nur über drei Etappensiege im Massensprint freuen, sondern auch über den Gewinn der Punktewertung.

