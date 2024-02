Leatt präsentiert Endurance-Kollektion

Produktnews: Mit der neuen Endurance-Kollektion bietet Leatt ab sofort eine speziell für XC und Gravel konzipierte Helm- und Bekleidungslinie an. Entwickelt wurden die neuen Produkte für ambitionierte Ausdauer-Offroad-Fahrten in Zusammenarbeit mit Gregor Egger und Lukas Baum von Speed Company Racing. Das Sortiment umfasst Jacken, Westen, Trikots, Trägerhosen und Handschuhe sowohl für Männer als auch für Frauen.

Der auf Schutzausrüstung spezialisierte Hersteller Leatt betritt mit seiner neuen Endurance-Kollektion eine neue Kategorie. Die Helm- und Bekleidungskollektion wurde speziell für die Bedürfnisse von Ausdauer-Offroad-Ridern im Bereich XC und Gravel entwickelt. Um selbst hohen Anforderungen gerecht zu werden, hat sich Leatt mit Gregor Egger und Lukas Baum von Speed Company Racing zusammengetan. Die Sieger des Cape Epic 2022 haben für die Best-in-Class-Kollektion ihre gesamte Erfahrung und ihr Fachwissen aus dem Ausdauersport eingebracht. Herausgekommen ist ein Jacken, Westen, Trikots, Trägerhosen und Handschuhe umfassendes Sortiment für Männer und Frauen.

Die Endurance-Bekleidungskollektion wurde laut Hersteller so konzipiert, dass sie sowohl strapazierfähig als auch leicht, bequem und funktionell ist. So sind die Endurance-Jacken und -Westen aus winddichtem und atmungsaktivem Ripstop-Gewebe gefertigt, optimalen Schutz bei unterschiedlichen Wetterbedingungen verspricht die schmutzabweisende Beschichtung. Die Jacke lässt sich in der Rückentasche mit Reißverschluss und Tragegurt praktisch am Bike verstauen. Passend hierzu bieten sich die ergonomisch geschnittenen Endurance-Jerseys an, die sich laut Hersteller wie eine zweite Haut anfühlen. Die Endurance Bibs bestehen aus einem hochwertigen italienischen Sitzpolster mit vier Lagen. Dieses soll sich jeder Bewegung des Körpers anpassen und die Durchblutung verbessern.

Bei den Handschuhen hat Leatt ebenfalls an die Bedürfnisse von XC- und Gravel-Bikern gedacht. Die biomedizinisch entwickelten Handflächen verbessern nach Angaben von Leatt die Durchblutung und reduzieren zudem den Druck auf die Nerven. Komplettiert wird das neue Sortiment durch die MTB-Endurance-Helme mit der hochmodernen 360°-Turbine-Technologie. Diese Technologie trägt dazu bei, die Spitzenbeschleunigung des Gehirns bei Aufprallgeschwindigkeiten, die mit Gehirnerschütterungen in Verbindung gebracht werden, um bis zu 30% und die Spitzenrotationsbeschleunigung des Gehirns um bis zu 40% zu reduzieren – so der Hersteller weiter. Für noch mehr Schutz verteilt die eingegossene Power Bridge zusätzlich die Aufprallkräfte. Ein einfaches An- und Ablegen des Helms gewährleistet die Fidlock-Schnalle.

Mehr Infos zu Ausführungen, Farboptionen und Preisen gibt es unter www.leatt.com