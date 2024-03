Radsport: Axel Laurance hat die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt im Sprint für sich entschieden. Weiterhin Führender in der Gesamtwertung ist Tadej Pogacar.

Axel Laurance feiert seinen zweiten Saisonsieg

Mit einem Sprint aus einem dezimierten Hauptfeld heraus ist die fünfte Etappe der Volta Ciclista a Catalunya heute zu Ende gegangen. Nach 167,3 Kilometern von Altafulla nach Viladecans hatte Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck) die schnellsten Beine. Der Franzose verwies Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) und Bryan Coquard (Cofidis) in einem intensiven Sprint auf die Plätze zwei und drei. Damit feiert der 22-Jährige nach seinem Tagessieg beim Etoile de Bessèges bereits seinen zweiten Erfolg in dieser Saison. Die Gesamtwertung führt weiterhin souverän Tadej Pogacar (UAE) an. Der Slowene ist morgen wieder gefragt, wenn es zurück ins Hochgebirge geht.

Georg Steinhauser in der Fluchtgruppe

Der Deutsche Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) war Teil der Fluchtgruppe. Auf Grund der Tempoarbeit von Israel – Premier Tech waren die Ausreißer heute aber chancenlos. Das UCI ProTeam forcierte im letzten Anstieg – dem Alt de la Creu d’Aragall – das Tempo enorm, so dass einige Sprinter nicht mehr in den Kampf um den Tagessieg eingreifen konnten. Letztendlich konnte die israelische Mannschaft die harte Arbeit aber nicht in ein gutes Ergebnis ummünzen.