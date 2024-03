Radsport: Tadej Pogacar hat auch die siebte und letzte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Damit war der Slowene bei 4 von 6 Teilstücken siegreich. Er nimmt den Sieg in der Gesamtwertung, das Punktetrikot und das Bergtrikot mit nachhause.

Pogacar holt sich Etappensieg Nummer 4

Mit einer 145,3 Kilometer langen Etappe mit Start und Ziel in Barcelona ging die Katalonien-Rundfahrt am heutigen Sonntag zu Ende. Als es auf dem welligen Rundkurs zum letzten Mal den Alt del Castell de Montjuïc hinauf ging, attackierte Stephen Williams (Israel – Premier Tech). Der Brite konnte sich zwar nicht lösen, sorgte aber mit seiner Tempoverschärfung für eine Selektion. Anschließend versuchten es Enric Mas (Movistar) und Joao Almeida (UAE). Doch auch der Spanier und der Portugiese kamen nicht entscheidend weg. So kam es zum Sprint einer rund 20 Mann starken Gruppe, aus der heraus Tadej Pogacar (UAE) wieder einmal der schnellste war. Heute gab der Slowene seinen Teamkollegen freie Fahrt. Am Ende aber war wieder er es, der den Etappensieg einfuhr.

Steinhauser mit einer weiteren starken Vorstellung

Erneut offensiv präsentierte sich auch auf der Schlussetappe der Katalonien-Rundfahrt Georg Steinhauser (EF – EasyPost). Der Neffe von Jan Ullrich war zunächst in einer Fünfergruppe unterwegs, später als Duo mit Idar Andersen (Uno-X Mobility). Rund 30 Kilometer vor dem Ziel ließ der Deutsche auch den Norweger stehen. Dahinter versuchten der Spanier Marc Soler (UAE) und der Franzose Valentin Paret-Peintre (Decathlon Ag2r La Mondiale) den Anschluss vergeblich herzustellen. Im Hauptfeld übernahmen derweil die Teams Israel – Premier Tech und Ineos Grenadiers das Kommando. Auf der fünften von sechs Runden über den Alt del Castell de Montjuïc wurde der 22-jährige Solist schließlich doch eingeholt.

Pogacar dominiert die Katalonien-Rundfahrt

Die 103. Ausgabe der Volta Ciclista a Catalunya ging mit der heutigen siebten Etappe zu Ende. Tadej Pogacar (UAE) hat dieser Rundfahrt eindrucksvoll den Stempel aufgedrückt. Der Slowene gewann vier Etappen und war in den Bergen unantastbar. Dementsprechend nimmt er neben dem Gesamtsieg auch das Bergtrikot und das Punktetrikot mit nachhause. Die Nachwuchswertung geht an den Franzosen Lenny Martinez (Groupama – FDJ) und die Teamwertung an Bahrain – Victorious. Das Podium in der Gesamtwertung komplettieren hinter Dominator Pogacar der Spanier Mikel Landa (Soudal – Quick-Step) und der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers).