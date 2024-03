Thule Smartphone Bike Mount im Test: Ganz klar, wenn es um Transportlösungen für Fahrräder geht, ist Thule mitunter einer der führenden Hersteller in diesem Segment. Ihre Smartphonehalterung hat bei uns zuerst für Stirnrunzeln gesorgt.

Als wir den Inhalt der Smartphone Bike Mount Verpackung das erste Mal zu Gesicht bekommen hatten, waren wir schon überrascht. Eine derart massive Halterung hatten wir bisher noch nicht gesehen. Ein Blick in die Anleitung bestätigt es, die Halterung kann bis zu 3 Kg Gewicht transportieren. Was soll das? Dieser Frage musste als erstes nachgegangen werden. Die Antwort, der Lenkeradapter ist nicht nur für eine klassische Smartphonehalterung, sondern auch für die Thule Shield Lenkertasche gemacht. Diese Tasche ist wiederum so konzipiert, dass sie an der Oberseite ein Sichtfenster für Smartphones hat. Wer also auf der Suche nach einer Lösung für Smartphonehalterung mit und ohne Tasche ist, der sollte sich die Thule Smartphonehalterung genauer anschauen.

Montage mit Akkuschrauber

Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet der Adapter nur eine mögliche Montageposition an. Der Adapter muss zentral am Lenker angebracht werden. Dazu muss zunächst einer der beiden Unterlegringpaare ausgewählt werden und anschließend die Bügel mit je 2 Schrauben befestigt werden. In unserem Fall ließen sich die Metallschrauben nur mit Kraftaufwand in das Kunststoffgehäuse einschrauben. Nach der ersten Schraube hatten wir die restlichen mit Hilfe eines Akkuschraubers eingedreht. Für eine schnelle Montage und Demontage ist der Thule Bike Mount nicht gemacht.

Die Smartphonehaltevorrichtung wird zusätzlich mit einem Silikonrahmen ausgelegt. Im Lieferumfang sind 2 Stück in der Farbe Grau und Blau enthalten. Nachdem der Silikonrahmen eingespannt ist, können Smartphones bis zu L=17cm x B=8,9 cm x H=1cm eingeklemmt werden, dabei muss das Silikon als zusätzlicher Schutz, über die Ecken gezogen werden. Somit sitzt das Gerät sicher und fest in der Vorrichtung. Die Vorrichtung selbst wird auf den Adapter aufgeschoben, dabei muss der unübersehbare Entriegelungsknopf gedrückt werden.

Daten Thule Smartphone Bike Mount

Material Nylon, Aluminium, Stahl, Silikon Montage Werkzeug notwendig Stabilität Fest und Sicher Gewicht 210g Preis UVP 39,95 Euro

Halterung mit 210g Gewicht

Auf Tour macht die Halterung, was sie soll. Das Smartphone sitzt fest am Lenker und verwackelt auch nicht auf holprigen wegen. Zu erwähnen sei auch, dass sich die Smartphoneausrichtung um 90° drehen lässt. Die bullige Optik der Halterung mag vielleicht Geschmackssache sein, allerdings schlägt sich dies auch im Gewicht nieder. Mit 210g Gewicht wiegt die Halterung doppelt so viel wie andere Halterungen, die wir in unserer Serie getestet haben.

WEB: thule.com