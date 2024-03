Topeak Omni Ridecase DX im Test: Topeak sind bekannt für hochwertige und innovative Biketools und Zubehör. Mit ihrem Ridecase Konzept bieten sie nur für iPhones passende Hüllen an. Für alle anderen gibt es Universallösungen. Wir haben für euch die Omni Ridecase DX Variante getestet.

Die Taiwanesen bieten neben ihren Ridecase Hüllen ebenfalls unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten an. Dabei bietet der Standardmount bereits mehrere Möglichkeiten das Smartphone am Rad zu befestigen. Die interessanteste ist dabei die Befestigung an der Ahead-Kappe. Doch der Reihe nach.

Die Ahead-Kappe wird durch die Halterung ersetzt

Im Lieferumfang befindet sich neben dem Topeak Omni Ridecase DX und der Halterung eine Schelle mit Adapter, sowie einer kleinen Bedienungsanleitung. Die Anleitung ist etwas unübersichtlich gehalten, sie dient im Prinzip nur zur Veranschaulichung welche Befestigungsmöglichkeiten es gibt. Der Rest ist selbsterklärend. Je nach Bike habt ihr die Wahl zwischen Befestigung am Lenker, Vorbau oder an der Ahead-Kappe.

Alle drei Möglichkeiten benötigen einen Sechskantschlüssel zur Montage. Diese ist aber schnell und problemlos. Die Schelle wird an den Lenker angeschraubt und auf den Adapter wir die Halterung geschraubt. Wer die Ahead-Kappen Lösung wählt, sollte im Vorfeld klären, ob er eine 1/4 oder 1/8 Zoll Kappe hat. Denn hierfür gibt es unterschiedliche Ausführungen der Halterung. Für die Montage wird die original Ahead-Kappe und Schraube des Bike entfernt und die Halterung eingeschraubt.

Das Topeak Omni Ridecase DX ist für Smartphone von 4,5 bis 6,5 Zoll Display Größe ausgelegt. Der Materialeinsatz aus Fiberverbundstoff und Silikon wirkt durchdacht und hochwertig. In unserem Test konnten wir ein Samsung Galaxy S20 mit Schutzhülle problemlos einsetzen. Leider verdeckt das Omni Ridecase den oberen und unteren Bereich des Smartphonedisplay. In unseren Fall konnten die unteren Bedienelemente so nicht mehr benutzt werden.

Daten Topeak Omni Ridecase DX

Material Halterung: Aluminium

Ridecase: Fiberverbundstoff mit Silikon Montage Werkzeug notwendig Stabilität Fest und Sicher Gewicht Halterung: 26g

Ridecase: 49g Preis UVP 49,95 Euro

Hat es klick gemacht?

Zu Beginn unserer Testfahrt wäre uns beinahe ein Malheur passiert. Beim Verbinden der Halterung mit dem Topeak Omni Ridecase hatten wir nicht auf das Einklicken des Ridecase geachtet. Das war uns erst beim Wechsel der Halterposition aufgefallen. In der Folge hätte bei längerer Fahrt sich das Smartphone langsam von der Halterung verabschieden können. Grundsätzlich ist der Verbindungsmechanismus gut, benötigt jedoch bis zum Einrasten etwas Kraftaufwand und ist beim Demontieren etwas fummelig mit der Entriegelungstaste. Gut gefallen hat uns die Einstellmöglichkeiten von Neigungswinkel und Bildschirmausrichtung. Auch in Sachen Stabilität überzeugt das Omni Ridecase DX, egal ob auf Straße oder Trail, dass Smartphone sitzt fest im Ridecase und verwackelt nicht.

