Quad Lock Universal Fahrrad Kits: Selbstbewusst preist Quad Lock ihr System als die beste Abenteuerhülle der Welt an. Ob dem so ist? Wir haben uns die Universal Kits mit der Out-Front Pro- und Vorbau-Halterung angeschaut.

Eines muss direkt vorweggesagt werden. Die Systeme von Quad Lock und SP Connect, die wir ebenfalls getestet haben, sind sich sehr ähnlich. Doch wer war zuerst da? Ganz klar, es war Quad Lock, die bereits seit 2011 für das erste iPhone eine Halterung angeboten haben. Seitdem wurde das System kontinuierlich ergänzt und bietet Lösungen für Anwendungen wie bspw. Motorrad, Golf, Schreibtisch und natürlich dem Fahrrad.

Twist Lock oder MAG?

Die Montage der Out-Front Pro- und Vorbau-Halterung ist völlig unspektakulär. Die kleinen beigelegten Bedienungsanleitungen werden nicht wirklich benötigt. Für die Out-Front Pro-Halterung muss lediglich der Entriegelungsmechanismus, der aus hochwertigem Kunststoff ist, auf den aus Aluminium gefrästen Halter aufgeschraubt werden. Anschließend wird die Einheit mit einer weiteren Schraube und dem passenden Kunststoffring an den Lenker geschraubt. Im Lieferumfang sind Ringe für 22mm und 25,4mm Lenker enthalten, ohne Ring funktioniert die Halterung für 31,8mm Lenker. Besonderer Clou, der Entriegelungshebel kann in verschiedenen Farben erworben werden.

Die Vorbau-Halterung ist dank O-Ringe und Kabelbinder, die beide im Lieferumfang enthalten sind, sehr flexibel einsetzbar. So kann die Halterung nicht nur am Vorbau, sondern auch am Lenker oder am Oberrohr angebracht werden. Für letztere Anwendung wird zusätzlich ein Flatbar-Adapter benötigt, dieser wird zum Ausgleichen der Mulde eingeklebt.

Am Smartphone selbst bietet Quad Lock neben den speziellen Hüllen zwei verschiedene Universaladapter an. Neben dem klassischen Twist Lock Mechanismus Adapter, kann auch ein MAG Adapter erworben werden. Letzterer stellt eine Weiterentwicklung des Twist Lock dar und ergänzt den Mechanismus mit Magnetkräften. Dadurch kann das Smartphone auch im Alltag einfach an metallischen Oberflächen angebracht werden. Beide Universal Adapter werden mittels 3M Klebeband direkt auf das Gerät oder eine Hülle mit glatter Oberfläche aufgeklebt.

Daten zu den Quad Lock Universal Fahrrad Kits

Material Kunststoff, Aluminium, Gummi Montage Flexible Einsatzmöglichkeiten, fest verschraubt Stabilität Sehr gut, Trail tauglich Gewicht Out-Front Pro inkl. Adapter 90g,

Vorbauhalterung inkl. Adapter 35g Preis UVP Out-Front Pro 59,99€,

Vorbauhalterung 29,99€,

Universaladapter 14,99€,

MAG Universaladapter 19,99€ UVP

Schlankes und minimalistisches Design

Im Einsatz erfüllen beide Halterungen ihre Erwartungen. Das Handling ist einfach und unkompliziert, so lässt sich das Smartphone schnell durch eine Drehbewegung verbinden. Dabei kann das Smartphone im Hoch- oder Querformat montiert werden. Zum Lösen der Verbindung muss zusätzlich der Entriegelungshebel betätigt werden. Egal ob auf Asphalt oder Trail, das Gerät bleibt zu jeder Zeit fest und sicher an Ort und Stelle. Abgerundet wird der positive Eindruck durch das schlanke und minimalistische Design.



WEB: quadlockcase.eu