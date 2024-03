Zefal Universal Phone Holder: Der französische Fahrradzubehör Hersteller Zefal präsentiert mit seinem Z Bike Mount System eine einfache und flexible Möglichkeit, sein Smartphone am Fahrrad zu befestigen.

Der in Frankreich produzierte Universal Phone Holder ist Teil der patentierten Z Bike Mount Systemreihe. Neben zwei verschiedenen Universallösungen, gibt es auch maßgeschneiderte Lösungen für Apple iPhone und Samsung Galaxy Nutzer. In unserem Test haben wir uns den Universalhalter angeschaut.

Schneller Z Mount mittels O-Ring

Die Schale des Universalhalter ist für jedes Telefon mit einer Breite von 65 bis 100 mm und einer Höhe von 125 bis 165 mm geeignet. Die Schale enthält zwei Seitenclips und zwei Silikonhalterungen. Diese sollen laut Zefal strapazierfähig, zusätzlichen Halt sowie hervorragende Stoßdämpfung bieten.

Der Z Bike Mount sieht auf den ersten Blick wie ein kleiner Eishockey Puck mit vier Füßchen aus. Mittels dieser Füße lässt er sich an jeder belieben Stelle des Rades mit zwei O-Ringen montieren. Im Lieferumfang sind zwei Sätze O-Ringe enthalten (Ø2 x 33mm und Ø2 x 36mm), beide eignen sich eher für Lenker oder schmale Vorbauten. Wer das System an breiteren Vorbauten oder am Oberrohr anbringen möchte, kann sich hier selbst mit größeren O-Ringen helfen.

Kombination aus Montageposition und O-Ring muss passen

Für unsere Testfahrt haben wir uns für eine Montage am Lenker entschieden. Der Z Mount ist fix angebracht, wobei das Spannen der O-Ringe etwas Kraft benötigt, damit der Z mount ordentlich festsitzt. Doch Vorsicht, die O-Ringe können auch schnell reißen. Auch muss der Durchmesser der gewählten Montageposition zu den O-Ringen passen. Das Smartphone lässt sich in die Schale zunächst einfach einsetzen, die beiden zusätzlichen Silikonlaschen lassen sich, zumindest mit unserem Testgerät, ebenfalls nur mit Kraftaufwand überziehen. Leider verdecken diese Laschen dann auch die Displayecken. Dadurch kann bspw. der Batterieladezustand nicht mehr abgelesen werden.

Daten Zefal Universal Phone Holder

Material Kunststoff und Gummi Montage Einfach und schnell, kein Werkzeug notwendig, Ggf. müssen weitere O-Ringe besorgt werden. Stabilität Fest und Sicher, vorausgesetzt die Montage ist korrekt erfolgt Gewicht 88 Gramm Preis UVP 34,95 Euro

Die Verbindung von Halterung und Puck ist relativ unkompliziert und schnell. Dabei kann das Gerät im Hochformat oder Querformat montiert werden. Dazu wird die Halterung auf den Mount aufgelegt, die Arretier Tasten gedrückt und die Halterung um 90° gedreht, bis sie einrastet.

Auf unserer Testfahrt über Straßen, Schotter- und Waldwegen hat der Universal Phone Holder uns absolut gefallen. Das Gerät saß zu jeder Zeit fest und sicher in der Halterung. Erschütterungen hat er prima standgehalten.

WEB: zefal.com

