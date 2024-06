Ergon BX4 Evo im Test: Platz da! Jetzt kommt Ergons Raumwunder BX4 Evo, einer der besten Mehrtages-Tourenrucksäcke für ambitionierte Mountainbiker. Doch verliert man bei 22 Fächer und Unterteilungen nicht den Überblick? Wir finden es raus.

Sorgfalt, Herzblut, Enthusiasmus, Präzision, Passion und Zuverlässigkeit, mit diesen Tugenden gehen die Koblenzer ihre Ideen für ihre Produkte an. Seit 2021 setzt Ergon neben der Entwicklung auch auf den Produktionsstandort Deutschland. Dabei steht ihnen ein deutsches Partnernetzwerk an Spezialisten für Materialforschung, Herstellung und Tests zur Verfügung. Das Ergebnis ist neben ausgefeilten ergonomischen Produkten auch die Umsetzung einer nachhaltigen Philosophie im Umgang mit kurzen Transportwegen und Abfallreduzierung.

Volumen, Komfort und natürlich ergonomisch

Der BX4 Evo ist Teil der BX-Serie, die gezielt für Transalpine Abenteuer gedacht ist. Neben dem ausreichenden Platzangebot sollen sich die Rucksäcke stabil, komfortabel und ergonomisch tragen lassen. Aber auch das Handling steht im Fokus, somit wurde dem Ergon BX4 Evo eine durchdachte Fachaufteilung spendiert.

Daten Ergon BX4 Evo

Packvolumen 30 Liter Rückenbelüftung Ja Regenhülle Ja Reflektoren Ja, zusätzlich neongelbe Regenhülle Trinkblasenkompatibel Ja, bis 3 Liter Helmhalterung Ja Features Brillenfach, Frontflap Nachhaltigkeit German Innovation Gewicht 1180 g Farbe Schwarz Preis 199,95€ UVP

Ergon BX4 Evo – Rucksack mit Bedienungsanleitung

Gut, dass dem Rucksack eine ausführliche Bedienungsanleitung beigelegt ist. Denn bei unserem ersten Look- and Feel-Check, mussten wir uns schon zunächst einen Überblick verschaffen welche Einstell- und Verstaumöglichkeiten der BX4 Evo bietet. Gleichzeitig gibt die Anleitung auch eine Empfehlung für welchen Einsatzzweck die einzelnen Fächer und Unterteilungen gedacht sind. Bevor wir auf die einzelnen Fächer eingehen, muss zunächst erwähnt werden, dass die verwendeten Materialien, sowie die Verarbeitung einen sehr guten ersten Eindruck machen. Hier gibt es nichts zu beanstanden.

Beginnen wir mit der Front, hier gibt es eine aufgesetzte Tasche, die sich weit öffnen lässt. Im Inneren gibt es drei Netztaschen, wovon zwei verschließbar sind. Ein Schlüsselhalter und offenes Fach komplettieren das Setup. Diese Tasche bietet genug Platz für alle schnell zugänglichen Sachen wie Schlüssel, Geldbeutel oder Smartphone. Auf der Lasche des Frontfachs befindet sich ein weiteres kleines Fach, in dem beispielsweise ein, zwei Riegel gut verstaut werden können. Ergon setzt im Vergleich zu der Konkurrenz auf ausgeprägte Seitentaschen. Diese sind mit einem flexiblen Material ausgelegt, um somit genügend Stauraum zu bieten. Die Taschen sind ebenfalls mit Netztaschen unterteilt und sind für alle notwendigen Bike-spezifischen Sachen wie Pumpe, Schlauch und Werkzeug gedacht. Das Hauptfach ist von oben und unten zugänglich, dabei lässt sich das Fach von oben sehr weit öffnen. Es besteht auch die Möglichkeit das Hauptfach mittels Reisverschluss zu unterteilen. Des Weiteren befinden sich drei Netztaschen in dem Fach, wovon eine zusätzlich mit Fleece ausgekleidet ist. Hier könnt ihr eure Sonnenbrille sorgenlos ohne Hülle hineinlegen.

Hinter dem Hauptfach befindet sich ein weiteres Fach für eine Trinkblase, hier kann zusätzlich ein Rückenprotektor eingeschoben werden. Den Protektor könnt ihr separat bei Ergon erwerben. Der multifunktionale Frontflap ist ein besonderer Clou des Ergon BX4 Evo. Diesen könnt ihr als Helmhalter oder für andere Sachen, wie nasse Wäsche nutzen. Wird er nicht gebraucht, könnt ihr ihn einfach zusammenrollen und mittels Klettverschluss fixieren. Natürlich müsst ihr bei solch einem durchdachten High-End Rucksack nicht auf ein Regencover verzichten, dieses befindet sich klassisch im Rucksackboden.

Dank Frontflap mehr Volumen

Selbstverständlich wird der Ergon BX4 Evo seiner Erwartung in Sachen Ergonomie gerecht. Hier lohnt sich erneut der Blick in die Bedienungsanleitung, denn der Rucksack lässt sich auf eure Größe individuell einstellen. Hier gibt es fünf Einstellgrößen für Rückenlängen von 45 bis 64cm. Das Einstellen ist unkompliziert und funktioniert im Handumdrehen. Die Anleitung gibt euch auch hinsichtlich Einstellungen der Riemen Tipps, um euer persönliches Setup zu finden.

Hinsichtlich Atmungsaktivität spielt der BX4 Evo natürlich auch in der obersten Liga mit. Mit seinen vier Rückenpolstern an den wichtigsten Kontaktstellen, gibt es genug Platz, damit die Luft zirkulieren kann und sich kein Hitzestau ergibt. Auch der Hüftgurt ist mit seinem gepolsterten Meshmaterial-Mix sehr atmungsaktiv und komfortabel ausgelegt. Die aufgesetzten Seitentaschen bieten zudem genügend Platz für die notwendigsten Dinge.

Im Gesamteindruck bezüglich Komfort und Sitz überzeugt der ErgonBX4 Evo durchweg. Dabei lässt er sich sehr gut über die Riemen am Hüftgurt straffziehen, um somit eine optimale Gewichtsverteilung zu erzielen. Durch die robuste Konstruktion sitzt der BX4 Evo relativ steif und fest auf dem Rücken. Das klingt vielleicht negativ, ist es aber nicht, denn dadurch erhält man auch bei viel Gepäck ausreichend Stabilität. Gemischte Gefühle gab es am Ende unserer Zwei-Tagestesttour mit dem BX4 Evo beim Handling. Denn bei der Vielzahl an Fächern vergisst man schnell, wo was ist, und muss letztendlich suchen. Dabei wäre es auch wünschenswert, wenn an den Reisverschlüssen Verlängerungen angebracht wären. Sehr gut hat uns hingegen der bereits angesprochene Frontflap gefallen. Dieser lässt sich, nachdem die Bedienungsanleitung studiert wurde, unkompliziert ausklappen und in unserem Fall für den Transport der nassen Regenbekleidung nutzen. Auch der Helm lässt sich sicher in ihm transportieren.

WEB: ergonbike.com