Radsport: Derek Gee hat die dritte Etappe des Critérium du Dauphiné für sich entschieden. Der Kanadier gewann den Bergaufsprint in Les Estables vor Romain Gregoire.

Alle haben sie auf Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) geschaut und dabei die Attacke von Derek Gee (XXX) verpasst. Der Kanadier konnte sich auf dem letzten Kilometer gemeinsam mit dem Franzosen Romain Gregoire (Groupama – FDJ) aus der Favoritengruppe heraus lösen. Die Lücke ging auf – und weg waren sie. Mit seinem wohl größten Sieg übernimmt Derek Gee auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden des Critérium du Dauphiné. Die Fluchtgruppe des Tages wurde auf der 181,7 Kilometer langen Etappe von Celles-sur-Durolle nach Les Estables kurz vor dem Ziel eingeholt.

Wow, what a battle between Derek Gee and Romain Gregoire! The Giro Hero Derek takes the W, first pro win outside of the nationals and WT win right away! #Dauphine pic.twitter.com/HOm4Gulmde

— Eemeli (@LosBrolin) June 4, 2024