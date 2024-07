Bulls BP Team: Der Bulls Rucksack zum Bike? Die Fahrradmarke Bulls bietet auch Transportmöglichkeiten an. Doch sind sie nur etwas für Bulls Fans? Wir finden es heraus.

Die deutsche Fahrradmarke Bulls steht seit 1995 für ein breites Portfolio an Fahrrädern, vom günstigen Einsteigerfahrrad bis hin zur Rennmaschine für Profis. Mit dem 2007 gegründeten Bulls Racing Team konnten nicht nur Rennerfolge gefeiert werden, auch die Erfahrung der Profis konnte in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen. Zeitgleich konnte die Marke ein globales Netzwerk mit Standorten in den U.S.A. oder Neuseeland errichten. Neben Rädern bietet Bulls auch ein ausgewähltes Spektrum an Zubehör, wir haben uns ihren Bulls BP Team Rucksack mal genauer angeschaut und getestet.

Daten zum Bulls BP Team

Packvolumen 16 Liter Rückenbelüftung Ja Regenhülle Nein Reflektoren Nein Trinkblasenkompatibel Ja Helmhalterung Ja Features E-Bike Akku Halterung, Signalpfeife Nachhaltigkeit Keine Angabe Abmessung 52 / 25 / 15 cm (H x B x T) Gewicht 710g Farbe Schwarz Preis 59,95€ UVP

Der Bulls Rucksack zum Bike

Wie immer stellen wir uns zum Testbeginn die Frage, für welchen Zweck ist dieser Rucksack gedacht. Bulls bewirbt ihn mit dem Slogan: Der Bulls Rucksack zum Bike. Praktisch auf dem Rad und im Alltag. Doch auf welchem Rad? Für uns hat der Rucksack ganz klar eine Mountainbike DNA. Dementsprechend erwarten wir von ihm eine gute Performance bei Tagestouren auch abseits befestigter Straßen. Mit seinem günstigen Preis ist er wohl besonders für Einsteiger interessant.

Bulls BP Team – Ideal für Tagestouren

Es gibt Rucksäcke, die können durch ihre Vielzahl an Fächern und Verstaumöglichkeiten überfordern, andere bieten zu wenige Möglichkeiten. Der BP Team findet genau die Mittellösung. Mit 16 Liter Volumen trifft er genau in die Kategorie Tagestour. Dabei bietet er zwei große Hauptfächer, die sich beide sehr großflächig öffnen lassen. Das vordere Fach bietet drei Netztaschen und ist ausreichend groß dimensioniert, sodass hier ideal Werkzeug und andere Kleinteile transportiert werden können. Das hintere Fach bietet ebenfalls drei Netztaschen, dabei ist die Oberste mit einem Reisverschluss verschließbar und besitzt einen Schlüsselhalter. Die Netztasche ist somit perfekt für das sichere Verstauen von Geldbeutel, Smartphone und Schlüssel. Darüber hinaus befindet sich in dem hinteren Fach eine Tasche, in der entweder eine Trinkblase oder ein E-Bike Akku mit einer maximalen Länge von 49cm mitgeführt werden können. An der Front befindet sich ein offenes Fach, das sich durch Einsätze flexibel dehnen lässt. Hier finden Helm oder eine sperrige Jacke ihren Platz. Zusätzlich gibt es auch zwei offene, flexible Seitentaschen, die sich ideal für Trinkflaschen eignen. Abschließend sei positiv zu erwähnen, dass das gewählte Material im Inneren in einem stylischen Grün-Braun gehalten ist. Das sieht nicht nur schick aus, auch im Vergleich zum weit verbreiteten hellgrau, sieht man hier nicht so schnell verschmutzte Stellen.

Fest und stabil oder luftig locker

Der Bulls BP Team ist recht flexibel in seiner Rückenplatte gehalten, das hat Vor- und Nachteile und ist gleichzeitig Geschmackssache, denn nicht jeder Körperbau ist gleich. Auf der positiven Seite besteht die Möglichkeit den Rucksack eng anliegend an seinen Körper mittels der Verstell-Riemen anzupassen, auf der Negativen gibt es keinen Platz, damit Luft ausreichend zwischen Körper und Rucksack zirkulieren kann. In unserem Fall war dies genau der Fall, denn der BP Team lässt sich sehr gut fest und stabil auf den Rücken spannen, dadurch verliert man aber den nötigen Spielraum damit Luft zirkulieren. Hier empfiehlt es sich für die entsprechenden Situationen den Rucksack lockerer oder fester auf dem Rücken zu tragen. Grundsätzlich trägt sich der BP Team allerdings recht komfortabel. Die Rückenpolster sind angenehm weich gehalten und die Schulterriemen haben eine relativ dünne Polsterung, sind dafür aber auch überdurchschnittlich breit gehalten. Von daher empfiehlt es sich den BP Team nicht allzu schwer zu beladen. Im Handling erweist sich der Bulls BP Team Rucksack als treuer Begleiter, durch die überschaubare Struktur verliert man nicht den Überblick und hat trotzdem alles gut organisiert. Auch an der Verarbeitung und den gewählten Materialien gibt es nichts zu meckern. Am Ende gibt es allerdings doch noch einen weiteren Wermutstropfen, es gibt kein Regencover.

WEB: bulls.de

Hier geht´s direkt zur Bestenliste der Tourenrucksäcke