CamelBak H.A.W.G. Pro 20: Holds A Lotta Water and Gear ist die Mission des 20 Liter Rucksack H.A.W.G. Pro 20 von Camelbak. Doch er kann weitaus mehr, unser Test verrät es.

Die Geschichte von CamelBak aus Kalifornien beginnt mit der simplen Idee die Wasserzufuhr aus einem Infusionsbeutel mit Schlauch zu realisieren. Die Trinkblase war geboren und revolutionierte die Trinkwasserversorgung beim Sport. Zugleich entstand die Marke CamelBak, die heute für hochqualitative Produkte steht und unter anderem Mitglied der European Outdoor Conservation Association (EOCA) ist. Die EOCA bringt Unternehmen der europäischen Outdoor-Branche zusammen und sammelt so Mittel für Naturschutzprojekte in ganz Europa, um unsere Lieblingsplätze in der Natur zu schützen.

Daten zum CamelBak H.A.W.G. Pro 20

Packvolumen 20 Liter Rückenbelüftung Ja Regenhülle Nein Reflektoren Ja Trinkblasenkompatibel Ja bis 3l Helmhalterung Ja Features Rückenprotektor nachrüstbar, E-Bike Akku Halterung Nachhaltigkeit Keine Angabe Abmessung 48 / 25 / 21 cm (H x B x T) Gewicht 1290g Farbe Schwarz, Grau Preis 174,99€ UVP

Maximaler Support trotz luftigem Meshaufbau

CamelBak entwickelt gezielt seine Rucksäcke für einzelne Disziplinen wie Wandern, Wintersport oder Klettern. Für das Radsportsegment bieten die Kalifornier eine ganze Reihe an Rucksäcken mit verschiedenen Volumen und Features an. Der H.A.W.G. Pro 20 stellt dabei den größten Bike Rucksack in ihrem Programm dar. Technisch durchdacht soll der H.A.W.G. trotz luftigem Meshaufbau den nötigen Support auf anspruchsvollen Trailrides bieten. Für das Extra an Sicherheit kann zusätzlich ein Rückenprotektor erworben und eingesetzt werden.

Extrarolle fürs Werkszeug

Der CamelBak H.A.W.G. Pro 20 hat uns auf den ersten Blick direkt gut gefallen. Die gewählten Materialen machen einen robusten und hochwertigen Eindruck. Der Rucksack wirkt trotz 20 Liter Volumen recht kompakt und trägt nicht zu dick auf. Die Reisverschlüsse der Fächer gehen schön tief, sodass alle Fächer großflächig geöffnet werden können. Camelbak setzt beim Aufbau auf zwei große Hauptfächer. Das erste Fach besitzt dabei ein kleines Innenfach, das unterteilt und mit einem Reisverschluss verschließbar ist. Das Zweite besitzt zwei offene Innentaschen, wovon eine für die Lagerung eines möglichen E-Bike Akkus gedacht ist. Hier müssen wir aber direkt vorwegnehmen, dass der H.A.W.G. bedingt durch seine kompakte Bauweise, nicht zusätzlich Platz für einen Akku bietet, wenn der Rucksack mit voller Wasserblase, Protektor und anderen Utensilien gepackt ist. Hier müsst ihr euch also im Vorfeld entscheiden was mit soll. Hinter dem zweiten Hauptfach befindet sich, das seitlich zu öffnende Fach für die Wasserblase und den Rückenprotektor. Der Schlauch der Blase könnt ihr wahlweise über den linken oder rechten Schulterriemen aus dem Rucksack führen. Die Front verfügt über ein offenes Fach, sowie ein kleines Brillenfach, das mit Fleece ausgekleidet ist. Sehr gut gefällt uns auch das kleine versteckte Seitenfach, indem Geldbeutel und Smartphone gut Platz finden. Weiterhin punktet der H.A.W.G. mit der mitgelieferten Bike Tool Organiser Rolle. Hier lassen sich alle wichtigen Kleinteile wie Flickzeug oder eine Gaskartusche verstauen.

CamelBak H.A.W.G. Pro – Highlight ist das Rückenteil

Das Rückenteil des CamelBak H.A.W.G. Pro 20 ist ein echter Hingugger. Die Body Mapping Technologie mit Air Support ist im Wesentlichen eine gewölbte Kunststoffplatte, die recht hart ist. Auf der Platte sind drei große Kissen, die dämpfende Eigenschaften besitzen, aufgebracht. Darüber ist ein Netz gespannt, wodurch sich ein Hohlraum zwischen Rücken und Rucksack ergibt. Auf dem Rücken sitzt der H.A.W.G. straff und kann durch den Hüftgurt gut positioniert werden, sodass die Gewichtsverteilung von den Schultern auf die Hüfte verlagert werden kann. Dies ist beim H.A.W.G. auch bei schwerem Gepäck auch zwingend notwendig, denn die Schulterriemen bestehen aus luftigem Meshmaterial. Diese weisen eine sehr gute Atmungsaktivität auf und überzeugen vor allem an heißen Sommertagen, doch fehlt es ihnen zeitgleich an jeglicher Dämpfung.

In unserem Praxistest haben wir die fehlende Dämpfung, dank des Hüftgurt aber nicht vermisst und uns an dem Air Support System erfreut. Dabei hat der Rucksack unsere Erwartungshaltungen in Up- und Downhill bestens erfüllt. CamelBak ist hier der Kompromiss aus stabilem Sitz, Atmungsaktivität und optimaler Gewichtsverteilung sehr gut gelungen. Auch im Handling können wir nur positive Worte für den H.A.W.G. Pro 20 finden, wobei er kein Raumwunder ist. Allein durch die Wölbung der Rückenplatte verliert er an Stauraum. Dafür lässt er sich durch die Fachaufteilung perfekt für Tagestouren organisieren und bietet alles, was man braucht. Wenn es nicht regnet, denn zu unserem Erstaunen haben die sonnenverwöhnten Kalifornier auf ein Regencover verzichtet.

WEB: camelbak.eu