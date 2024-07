Spektrum: Hamburg wird um ein sehenswertes Highlight reicher! Am 19. Juli eröffnet am Coffee Plaza ein neuer Storck Bicycle Flagship-Concept-Store. Die Fahrradliebhaber der Hansestadt und alle Hamburg-Besucher können sich also auf ein neues Bike-Paradies freuen. Und die Ankündigung lässt aufhorchen: Mit dem neuen Store in Hamburg möchte Storck neue Maßstäbe für Fahrradgeschäfte in Deutschland setzen.

Die Besucher der Hansestadt können demnächst nicht nur die Bronzestatue „Große Kaffeebohne“ der Künstlerin Lotte Ranft bewundern, sondern auch den eindrucksvollen Storck Store am Coffee Plaza (Am Sandtorpark 2). Der für innovative und preisgekrönte Fahrräder bekannte Hersteller eröffnet seinen fünften und neuesten Store in der exklusiven Lage in der HafenCity Hamburg. Die Fahrradliebhaber der Hansestadt können sich somit auf ein neues Paradies freuen, das die Leidenschaft für das Radfahren neu entfachen dürfte. In dem Flagship-Store präsentiert Storck die gesamte Bandbreite an hochwertigen und innovativen Fahrrädern. Von leistungsstarken Rennrädern über robuste Mountainbikes bis hin zu eleganten E-Bikes – jeder Radfahrer findet hier das passende Modell.

Exklusive Einblicke und maßgeschneiderte Beratung

Die Besucher des neuen Stores erwartet nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Fahrrädern, sondern auch ein exklusives Einkaufserlebnis. Das Team von Storck Bicycle steht bereit, um individuelle Beratungen anzubieten und die Kunden bei der Wahl des passenden Fahrrads zu unterstützen. Dabei wird besonderer Wert auf individuelle Lösungen gelegt, um jedem Radfahrer das optimale Fahrerlebnis zu garantieren. Ein Highlight des neuen Stores ist die Möglichkeit, die neuesten Innovationen von Storck Bicycle hautnah erleben zu dürfen. Kunden können die fortschrittliche Technologie und das exquisite Design der Fahrräder aus nächster Nähe begutachten und testen. Zudem wird der Store regelmäßig exklusive Events veranstalten, bei denen die neuesten Trends und Entwicklungen in der Fahrradwelt präsentiert werden.

Ein Ort für die Fahrrad-Community: Feierliche Eröffnung am 19. und 20. Juli 2024

Storck Bicycle möchte mit dem neuen Store in Hamburg nicht nur ein Geschäft eröffnen, sondern auch einen Treffpunkt für die Fahrrad-Community schaffen. Radfahrer aller Art sind eingeladen, sich auszutauschen, gemeinsame Touren zu planen und ihre Leidenschaft für das Radfahren zu teilen. Der Store bietet hierfür eine einladende Atmosphäre und zahlreiche Möglichkeiten, sich zu vernetzen und zu inspirieren. Zur feierlichen Eröffnung am 19. und 20. Juli 2024 lädt Storck Bicycle alle Interessierten herzlich ein. Es erwartet die Besucher ein Programm mit spannender Produktpräsentation von Markus Storck, dem Gründer und Geschäftsführer, Testfahrten und exklusiven Angeboten. Wer nicht nach Hamburg kommen kann, findet mit den Stores in München (in der Nähe vom Stachus), Düsseldorf (Medienhafen), Wertheim Village und Idstein im Taunus ebenfalls eine Möglichkeit, die Premium-Produkte live vor Ort zu begutachten.

Web: www.storck-bikes.com