Tatonka Hike Pack 32: Das bayerische Bison im geräumigen 32 Liter Format, ist ein hoch qualitativer Wanderrucksack für Mehrtagestouren. Ob er sich auch auf dem Bike gut tragen lässt, verrät unser Test.

Der Name Tatonka der deutschen Outdoormarke bedeutet Bison und stammt aus der Sprache der Ureinwohner Nordamerikas, den Sioux. Die Augsburger haben sich gezielt diesen Namen ausgedacht, denn damit verbinden sie Natur, Freiheit, Wildnis und Stärke. All das was wir uns von unseren Touren erträumen. In der Realität ist Tatonka ein Unternehmen, das für Verantwortung, Fairness und Ehrlichkeit steht. So werden alle Produkte in Deutschland entwickelt und in den firmeneigenen Produktionsstätten, die nach europäischen Standards aufgebaut sind, in Vietnam gefertigt. Dabei steht eine faire und transparente Produktion im Fokus, die durch Zertifikate unabhängiger Organisationen belegt sind.

Daten zum Tatonka Hike Pack 32

Packvolumen 32 Liter Rückenbelüftung Ja Regenhülle Ja Reflektoren Nein Trinkblasenkompatibel Ja Helmhalterung Helm lässt sich an Riemen befestigen Features Schlüsselhalter Nachhaltigkeit Faire & Transparente Produktion Abmessung 57 / 27 / 16 cm (H x B x T) Gewicht 1130g Farbe Schwarz, Grün, Blau Preis 140,00€ UVP

Großer Wanderrucksack, ideal für Mehrtagestouren

Keine Frage, der Tatonka Hike Pack 32 ist groß und geräumig, bietet ein Belüftungssystem, Hüft- und Brustgurt und ist zudem robust verarbeitet. Im Vergleich zu spezifischen Bikerucksäcken, fehlen die vielen kleinen Fächer. Das ist aber noch lange kein Grund, den Hike Pack fürs Biken abzuschreiben. Viel wichtiger ist der Sitz des Volumen von 32 Liter auf dem Rücken. Dementsprechend waren wir gespannt, wie sich ein waschechter Wanderrucksack auf dem Rad schlägt.

Geräumiger und unkomplizierter Aufbau

Doch bevor wir den Hike Pack für unsere Wochenendtour packen, müssen wir uns erst mal mit dem Aufbau beschäftigen. Wie bereits erwähnt ist der Hike Pack sehr geräumig und unkompliziert aufgebaut. Genauer gesagt, es gibt nur ein großes Hauptfach, das ist mit einer Grundhöhe von 50cm und Fläche von 27x16cm bereits ordentlich Gepäck aufnehmen kann. Wenn es dann doch noch etwas mehr wird, können ca. 10cm in der Höhe an Stauraum drauf gepackt werden, dafür sitzt dann aber der Deckel nicht mehr akkurat oben drauf. Apropos Deckel, dieser besitzt an der Ober- und Unterseite jeweils ein Fach. In dem Unteren kann das im Lieferumfang enthaltene Regencover verstaut werden, in dem Oberen können bspw. alle wichtigen schnell zugänglichen Dinge wie Werkzeug, Minipumpe oder Erste-Hilfe Beutel verstaut werden. Da es keinen Organiser gibt, empfiehlt es sich hier eine Werkzeugrolle oder ähnliches zu besorgen. Der Tatonka Hike Pack 32 bietet an seiner Außenseite drei Netztaschen in denen sich Wasserflaschen oder die nasse Regenjacke gut verstauen lassen. Zudem gibt es Riemen, an denen Fahrradhelm oder Knieschoner befestigt werden können. Abschließend noch einmal zurück zum Hauptfach, dieses besitzt ein offenes Fach für Trinkblasen. Große Blasen bis zu drei Litern Volumen sollten hier problemlos Platz finden.

Tatonka Hike Pack 32 – Auf das richtige Packen kommt es an

Auch wenn der Tatonka Hike Pack 32 geräumig ist, sollten beim Packen ein paar Regeln beachtet werden. Am wichtigsten ist hierbei, dass schwere Gegenstände immer nah am Körper getragen werden müssen, um eine angenehme Gewichtsverteilung zu erzielen. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf das Handling, denn der Hike Pack bietet nur eine Zugriffsmöglichkeit. Hier tut ihr euch einen großen Gefallen, wenn ihr euer Gepäck in kleine Beutel unterteilt und diese entsprechend dem Gewicht in den Hike Pack räumt. Zusätzlich solltet ihr die Beutel von außen sichtbar markieren, damit ihr Zeit beim Suchen spart. Übrigens eignen sich hier einfache Jutetaschen sehr gut als Beutel.

Doch nun zur wichtigen Frage: Wie schlägt sich der Wanderrucksack auf dem Rad? Auf unserer Tour mit langen Uphill Passagen und mittelschweren Trails Bergab, konnten wir uns ein sehr gutes Bild, von der Performance des Hike Pack 32 machen. Dabei muss ganz klar der Aufbau der Rückwand erwähnt werden, diese bietet durch das Frame Vent-System einen hervorragenden Sitz und Stabilität. Die Konstruktion aus Federstahlramen mit leicht flexiblem Netz lässt sich mittels Hüft- und Brustgurt fest auf den Rücken spannen ohne dabei zu sehr einzuschnüren. Durch die gewölbte Struktur des Federrahmen, entsteht zudem ein Hohlraum durch den, besonders bei schnellen Abfahrten, eine angenehme kühlende Luftzirkulation aufkommt. Als Wanderrucksack taugt der Hike Pack also auch auf dem Rad etwas, jedoch könnte das Urteil auch anders ausfallen, wenn beim Packen nicht auf die Gewichtsverteilung geachtet wird.

Web: tatonka.com