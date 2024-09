Humorvoll gestaltete Videoserie #mehrAchtung mit Fabian Köster

Spektrum / News: Der aus der „heute-show“ bekannte ZDF-Reporter Fabian Köster macht sich für Rücksicht und Respekt im Straßenverkehr stark. In einer humorvoll gestalteten Videoserie spricht der junge Comedian im Rahmen der Initiative #mehrAchtung mit Verkehrsteilnehmern, um den Verkehrsalltag in seiner gewohnt bissigen und humoristischen Art aus den verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Hierbei wird in jeder Episode ein anderer Aspekt des Verkehrslebens betrachtet.

Comedian und ZDF-Reporter Fabian Köster ist ab sofort auf deutschen Straßen für die Initiative #mehrAchtung unterwegs. In der humorvoll gestalteten Videoserie spricht Köster mit Verkehrsteilnehmern über Rücksicht und Respekt im Straßenverkehr. Köster zeigt sich in der neuen Serie gewohnt furchtlos und geht nah an die Menschen heran, um den Verkehrsalltag aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. In jeder Episode erkundet Fabian Köster die Lebenswelt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Er stellt sich den täglichen Herausforderungen, die beispielsweise eine Lkw-Fahrerin, ein Fahrlehrer, eine Busfahrerin und zwei Abschleppdienst-Mitarbeiter erleben.

In Gesprächen ergründet der aus der „heute-show“ bekannte Comedian, was seine Interviewpartner bewegt und welche Tipps sie für mehr Aufmerksamkeit und Respekt im Straßenverkehr haben. Diese Erfahrungen hinterlassen auch bei Köster Eindruck: „Mit dem Mikrofon gehe ich ja keinem Straßenkampf aus dem Weg. Aber im Straßenverkehr lasse ich es künftig ruhiger angehen“, sagt Fabian Köster. „#mehrAchtung ist für mich eine großartige Möglichkeit, Respekt und Rücksichtnahme im täglichen Straßenverkehr zu fördern – ein Anliegen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt.“

In den ersten sieben Episoden trifft Köster auf verschiedene Protagonisten, die alle ein gemeinsames Ziel haben: sicher und schnell ans Ziel kommen. Doch wie Lkw-Fahrerin Daniela Rohde – bekannt aus der Kabel-Eins-Serie „Trucker Babes“ – betont, widersprechen sich manche schnell. Auch dem Abschleppdienst-Duo Angela und Guido Dentz aus der RTL2-Reihe „Die Abschlepper“ schaut Fabian Köster über die Schulter. Sie sorgen täglich für Ordnung und Sicherheit auf den Straßen und berichten von ihren Erfahrungen und den oft gefährlichen Situationen, denen sie begegnen.

#mehrAchtung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) e.V. im Rahmen der Präventionskampagne „Runter vom Gas“. Unterstützt von einer breiten Partnerallianz richtet sie den Appell an die Eigenverantwortung der Menschen, durch ihre Einstellung und ihr Verhalten zu mehr Rücksicht und einem respektvollen Miteinander im Straßenverkehr beizutragen. Alle Episoden der Serie werden auf der Website www.mehrachtung.de und auf dem YouTube-Kanal von „Runter vom Gas“ erscheinen zudem kurze Ausschnitte der Videoreihe sukzessive auf Instagram und Facebook.

Web: www.mehrachtung.de