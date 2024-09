Spektrum / News: Mit der stetig steigenden Zahl an Fahrrädern und E-Bikes wächst auch die Nachfrage nach professioneller Wartung und erstklassigem Service. Um die unverzichtbaren Fähigkeiten von Fahrrad-Mechanikern entsprechend zu würdigen, veranstaltet Shimano vom 5. bis 7. Oktober 2024 im belgischen Mechelen die Europameisterschaften der Shimano Service Center Mechaniker.

Mit den Europameisterschaften der Shimano Service Center Mechaniker 2024 sollen unter anderem die unverzichtbaren Fähigkeiten von Fahrrad-Mechanikern und deren entscheidende Rolle innerhalb der Fahrradbranche ins Rampenlicht gesetzt werden. In Mechelen kommen Mechaniker aus 14 Ländern zusammen, um sich in einer ganzen Reihe technischer Herausforderungen auf Zeit miteinander zu messen. Diese Aufgaben stellen das Wissen und die Fähigkeiten der Mechaniker auf die Probe und werden von einem äußerst erfahrenen Expertenteam bewertet. Moderiert wird die Veranstaltung von Orla Chennaoui, Insidern bekannt als Radsport-Moderatorin auf internationalen Eurosport-Kanälen. Ihr Ziel ist es, nicht nur die Aufgaben zu beschreiben, sondern den Mechanikern auch Details zu ihren Überlegungen bezüglich der einzelnen Aufgaben zu entlocken – alles selbstverständlich über die Shimano eigenen Digitalkanäle miterlebbar.

Erhöhte Aufmerksamkeit für Fahrrad-Mechaniker

Eines der zentralen Ziele, die Shimano mit dieser Veranstaltung verfolgt, ist es, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung eines regelmäßigen professionellen Fahrradservice zu richten und den Beruf des Fahrrad- beziehungsweise Zweirad-Mechatronikers als attraktiven und erfüllenden Karriereweg für alle, die ein technisches Grundinteresse mitbringen, ins Bewusstsein zu rufen. Durch das umfangreiche Netzwerk der Shimano Service Center ist Shimano ein wesentlicher Partner der Fahrradindustrie und unterstützt den Fachhandel mit einem umfassenden Trainingsangebot, hochwertigen Serviceleistungen und profunder Beratung. Eine der wesentlichen Botschaften, die Shimano mit diesen Meisterschaften senden möchte ist: den Beruf des Fahrrad- beziehungsweise Zweirad-Mechatronikers zu ergreifen, ist der Beginn einer zukunftsweisenden Karriere.

Nachfrage nach gut ausgebildeten Fahrradmechanikern wird zunehmen

Dem zunehmenden Anteil der Fahrradmobilität kommt eine Schlüsselrolle in der Bekämpfung des Klimawandels zu, indem Luftverschmutzung und Staus in Städten reduziert werden. Weltweit unternehmen Kommunen große Anstrengungen, um Veränderungen zur Förderung des Radverkehrs vorzunehmen. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fahrradmechanikern wird vor diesem Hintergrund weiter zunehmen. Shimanos umfangreiches Netzwerk an Schulungszentren in ganz Europa spielt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um diese Nachfrage zu decken. Ergänzt wird dies durch die Online-Lernplattform Shimano T.E.C., auf der sich über 20.000 ausgebildete und angehende Mechaniker mit einer Vielzahl an kreativen und didaktisch aufbereiteten Assets permanent über alle Neuerungen zu den jüngsten Shimano Komponenten und Technologien auf dem Laufenden halten.

Shimano Service Center Mechaniker EM 2024: „Nächste Generation an Fahrradmechanikern inspirieren und motivieren“

Marc van Rooij, President, Shimano Europe, erklärt: „Die Bedeutung fähiger und gut ausgebildeter Fahrradmechaniker kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, deshalb ist Shimano stolz darauf, die Europameisterschaften der Shimano Service Center Mechaniker 2024 auszutragen. Diese Veranstaltung stellt das außergewöhnliche Talent und die Hingabe dieser oft viel zu wenig beachteten Personengruppe ins Rampenlicht. In dem Maße wie die Fahrradbranche gedeiht, wollen wir die nächste Generation an Fahrradmechanikern inspirieren und motivieren und die zentrale Rolle unterstreichen, die sie für positive Erlebnisse beim Radfahren spielen.“ Im Anschluss an die Meisterschaften wird Shimano alle Ergebnisse inklusive wesentlicher Highlights oder besonderer Leistungen sowie Bild- und Videomaterial auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichen.

