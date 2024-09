Verlosung Evoc Commute A.I.R. Pro 18: Der geräumige Bike-Rucksack mit innovativer Schutzfunktion wurde speziell für das Radfahren im Alltag konzipiert. Velomotion verlost ein Exemplar des Airbag-Systems, mit dem man im Sturzfall gute Karten hat.

Die bereits mit einem Design & Innvation Award ausgezeichnete Neuheit des Taschenspezialisten Evoc hat es wirklich in sich: Der für den Alltagseinsatz konzipierte Bike-Rucksack versteckt in seinen Schultergurten ein Airbag-System, das bei einem Sturz den Oberkörper großflächig vor Verletzungen schützt. Nacken, Schultern und Brustbereich werden von dem Luftsack umgeben, der sich in Sekundenbruchteilen aufbläst, wenn die Sensorik einen Crash registriert. Der Rucksack selbst wirkt zusätzlich als Rückenprotektor; einen Helm muss man allerdings tragen.

Die Inbetriebnahme des Airbags ist nicht allzu kompliziert: In eine spezielle Tasche innen wird eine CO 2 -Kartusche eingesetzt („Inflator“); die Schnalle vorne, die beide Brustgurte miteinander verbindet, aktiviert das System. Und natürlich gibt es einen Akku, der ab und zu geladen werden muss.

Ein sehr interessanter Aspekt des Evoc Commute A.I.R. Pro 18 ist, dass dies keine Einweg-Lösung ist: Wird der Airbag bei einem Sturz ausgelöst, kann man ihn (nach Prüfung auf Beschädigungen) eigenhändig wieder in den Schultergurten verstauen; mit einer neuen Kartusche ist er dann bereit zu neuen Abenteuern im Großstadt-Dschungel. Angesichts dieser wiederholten Einsatzfähigkeit geht auch der Preis von 990 Euro in Ordnung.

Im Alltag bewährt sich der Evoc natürlich auch in seiner Funktion als Transportbehälter: Wie der Name schon sagt, verfügt er über 18 Liter Volumen; neben einem gepolsterten Laptop-Fach gibt es spezielle Plätze für das Bügelschloss, eine Brille, das Handy und andere Gegenstände. Für gute Sichtbarkeit sorgen reflektierende Elemente. Das Außenmaß des Rucksacks beträgt 18x30x53 cm; das Gesamtsystem wiegt 2,15 Kilo.

Neugierig geworden? Tatsächlich ausprobieren möchte den Oberkörper-Airbag wohl niemand; wer sich jedoch bei Alltagsfahrten optimal schützen möchte, kann mit Velomotion ein Exemplar des Evoc Commute A.I.R. Pro 18 gewinnen. Einfach nur unsere Preisfrage richtig beantworten – und dann viel Glück bei der Verlosung und im Straßenverkehr!