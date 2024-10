Spektrum: Bereits zum zweiten Mal zog das Bucketride Festival Mountainbike-begeisterte Camper aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an, die den Geist von Freiheit, Naturverbundenheit und Gemeinschaft lebten. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen zeigte sich der familiäre Charakter des Events: Die gemeinsamen Erlebnisse im Matsch und Regen schweißten alle noch enger zusammen. Der Veranstalter zieht Resümee.

Vom 3. bis 6. Oktober verwandelte sich das Trailcenter Lake.Bike in der Region Villach Faaker See Ossiacher See in ein Paradies für Mountainbike-Camping-Enthusiasten und -Familien. Mit 230 Teilnehmern von 265 angemeldeten zeigte sich eindrucksvoll, dass es für diese besondere Gemeinschaft keine Wetterhürde gibt. Vielmehr bewiesen sie, dass der wahre Charme des Festivals in den Menschen liegt, die es gestalten. „Das Bucketride Festival 2024 bleibt unvergessen. Wie 230 Menschen unter erschwerten Wetterbedingungen so motiviert und gut gelaunt sein konnten, hat uns als Veranstalter überrascht und überwältigt. Das zeigt, dass dieses MTB Camping Community Event nicht vom Wetter abhängt – es sind die Menschen, die das Festival so besonders machen“, fassten die Veranstalter die bewegende Atmosphäre zusammen.

Specialized, der Hauptsponsor des Events, verlieh dem Bucketride Festival nicht nur durch seine finanzielle Unterstützung und starke Präsenz eine besondere Note, sondern auch durch sein exklusives Testbike-Angebot. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die neuesten Modelle der Marke zu testen und bei den Specialized Ride Outs direkt auf den Trails des Lake.Bike Centers zu erleben. Auch Yeti Cycles war Teil des beeindruckenden Testbike-Angebots und stellte seine Modelle für Probefahrten zur Verfügung. Neben den Bikes standen viele weitere spannende Programmpunkte auf dem Plan. Die bc Trail Safari und die Deuter Guided Tours sorgten für Spaß, tolle Preise und das Kennenlernen der Region, während die Schrauber-Workshops von Bike-Components Technik-Fans begeisterten.

Das Bucketride Festival 2024 bot besondere Erlebnisse

Der GoPro-Workshop mit den YouTube- und Podcast-Stars Freeride Flo und Toffer vermittelte wertvolle Tipps für atemberaubende Aufnahmen der Action auf den Trails. Für Van-Liebhaber präsentierten Worli Van und Sunlight ihre neuesten Campervan-Modelle, während die Fahrtechnik-Workshops von Alpletics sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen neue Skills vermittelten. Das Festival bot aber noch weitere besondere Erlebnisse: Das Höfats Lagerfeuerkonzert mit Buck Roger & The Sidetrackers musste zwar wetterbedingt in den Indoor-Bereich verlegt werden, verlor jedoch nichts von seiner Gemütlichkeit. Die B/O/F/F Open Air Movie Night ließ die Herzen von Outdoor-Fans höherschlagen, und der spektakuläre Bucketride Megatrain, bei dem 133 Biker in einer Reihe über die Trails donnerten, sorgte für eines der eindrucksvollsten Bilder des Wochenendes.

Obwohl das Wetter an den ersten Tagen herausfordernd war, trug es nur dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb der Community zu stärken. Die Teilnehmer rückten enger zusammen, halfen einander und schufen so eine besondere, unvergessliche Atmosphäre. „Es war beeindruckend, wie die Menschen trotz des Regens so entspannt und fröhlich blieben“, beschrieb ein Teilnehmer seine Eindrücke. Am Sonntag schließlich lachte die Sonne über dem Lake.Bike Trailcenter und schuf einen perfekten Abschluss. Das Bucketride Festival 2024 hat einmal mehr bewiesen, dass es nicht nur ein weiteres Mountainbike-Event ist, sondern ein echtes Erlebnis für die gesamte Community – ein Event, bei dem die Menschen im Vordergrund stehen, äußert sich der Veranstalter weiter. Die Durchführung des Events für 2025 sei geplant.

Web: www.bucketride.de

Fotos: Patrick Wasshuber