News: Nach seinem eindrucksvollen Sieg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo er im Einer-Rudern die Goldmedaille gewann, richtet Oliver Zeidler nun den Blick auf die kommende Wintersaison – und das mit Unterstützung des renommierten Fahrradherstellers Corratec. Der 28-jährige Ruderer, der aus einer traditionsreichen Sportlerfamilie stammt, setzt nun auf die innovativen Fahrräder aus Raubling, um sein Wintertraining zu ergänzen.

Zeidler, der den Sieg in Paris zusammen mit seinem Vater und Trainer Heino sowie seinem Großvater, Olympiasieger Hans-Johann Färber, feierte, schätzt die technische Exzellenz und Qualität der Corratec-Bikes. Besonders angetan ist er von dem CCT Team Pro in einer Sonderedition und dem Allroad C1 Gravelbike. Diese Räder helfen ihm, rund um den Genfer See sein Training zu optimieren.

Für Zeidler ist das Radfahren eine wesentliche Ergänzung zum Rudern. Es hilft ihm, seine Ausdauer in den Wintermonaten zu verbessern.

„Mit Corratec kann ich mich voll auf meine Performance konzentrieren“, erklärt Zeidler, der großen Wert auf hochwertige Ausrüstung und innovative Technologie legt.

Mit Corratec als Partner will Oliver Zeidler bestens vorbereitet durch die Wintersaison kommen und sich optimal auf kommende Wettkämpfe vorbereiten.

WEB: corratec.com