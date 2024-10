Race-spezifisches Firmware-Update für Shimano EP801 und EP6

E-MTB / Produktnews: Shimano stellt das im Sommer vorgestellte Race-spezifische Firmware-Update für EP801 und EP6 Antriebssysteme nun auch über die E-TUBE PROJECT Cyclist App zur Verfügung. Die Firmware beinhaltet interessante neue Features und weiter reichende Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration für ein noch höheres Tempo bei Wettkämpfen und beim Training.

Die neue Firmware ist bereits seit Sommer verfügbar, bei allen seither ausgelieferten neuen Bikes bereits ab Werk installiert und konnte im Fachhandel auch nachträglich auf EP801 und EP6 Antriebssysteme installiert werden. Mit der kürzlich veröffentlichten und in den Apple und Android App-Stores verfügbaren neuesten Version der E-TUBE PROJECT Cyclist App steht die neue Firmware nun tatsächlich allen Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung, die sie direkt über das Smartphone auf ihr kompatibles E-Bike-System übertragen können. Entwickelt in Kooperation mit dem erfolgreichen Yeti/Shimano EP Racing-Team und getestet von den Orbea OOLab und Rotwild-Schwalbe Enduro-Teams, bringen die neuen Features unter anderem ein höheres Unterstützungsniveau, das im Boost-Modus bis zu 400% beträgt, die Möglichkeit, das Verhalten der Abschaltung der Unterstützung bei der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h individuell anzupassen sowie ein erweitertes Nachlauf-Verhalten des Motors bei aussetzendem Pedaldruck.

Unterstützungs-Niveau gesteigert auf maximal 400 %

Neben den 600 Watt Spitzenleistung der EP801 Antriebseinheit resultieren diese neuen Funktionen und Einstellmöglichkeiten in einem beeindruckenden, leistungsstarken, aber sich dennoch natürlich anfühlenden E-MTB-System für den Wettkampf- wie den Freizeiteinsatz. Mit dem neuen Firmware-Update für die Shimano E-Bike-Systeme der EP801 Serie wird das Unterstützungs-Niveau ein weiteres Mal gesteigert auf nun maximal 400 %. Dies sorgt dafür, dass das System noch schneller reagiert, wenn der Fahrer den Pedaldruck erhöht und damit Drehmoment genau dann bereitstellt, wenn es am meisten benötigt wird. Dieses neue Unterstützungs-Level, das von den Profis auf zahlreichen EDR-E World Cup Power Stages getestet wurde, hebt die Shimano Antriebe auf ein neues Niveau im Hinblick auf renntaugliche Performance. Zugleich garantiert es aber auch dem Freizeitfahrer ein ganz neues Fahrgefühl und ermöglicht es, selbst anspruchsvollste, technische Anstiege sicher und zuverlässig zu meistern.

Anwender können künftig einstellen, wie der EP801 und der EP6 beim Erreichen der Höchstgeschwindigkeit die Unterstützungsleistung reduziert beziehungsweise aussetzt. Der Fahrer hat damit die Wahl, die Unterstützung entweder sanft abklingen zu lassen oder bis unmittelbar vor dem Erreichen der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit für Antriebsunterstützung mit höchster Leistung weiter zu arbeiten und erst dann abrupt auszusetzen. Damit erhält das ohnehin bereits enorm vielfältig anpassbare EP801 System eine zusätzliche Möglichkeit zur individuellen Konfiguration für den Renneinsatz oder persönliche Vorlieben. Das wohl wichtigste Feature des EP801 Firmware-Updates dürfte indes die erweiterte Nachlaufeigenschaft des Motors beim Aussetzen des Pedaldrucks sein. Insbesondere bei Rennen ist dies ein zentraler Erfolgsfaktor, der es dem Fahrer ermöglicht, in extremen technischen Situationen für einen Moment das Pedalieren einzustellen während der Motor dennoch weiterhin Vortrieb generiert. Vortrieb und Balance bleiben damit in solchen anspruchsvollen Fahrsituationen voll erhalten.

Race-spezifisches Firmware-Update für alle Besitzer eines E-Bikes mit Shimano EP801 oder EP6

Die Dauer dieser Nachlauf-Unterstützung lässt sich in drei Stufen – kurz, mittel und lang – einstellen und damit individuell an die spezifischen Geländeeigenschaften, Charakteristika der Rennstrecken oder persönliche Vorlieben anpassen. Und ebenso schnell und spontan, wie die Nachlauf-Unterstützung einsetzt, kann sie auch abgeschaltet werden. Die Funktion wird automatisch deaktiviert, sobald der Fahrer rückwärts tritt, was ein Höchstmaß an Kontrolle über Geschwindigkeit und Vortrieb ermöglicht. Auch die AUTO SHIFT Funktionalität wird auf der Basis der Entwicklungszusammenarbeit mit Mick Hannah vom Yeti / Shimano EP Racing Team, der auf den DER-E Stages mit AUTO SHIFT unterwegs ist, noch einmal deutlich verbessert. Mit diesem Update unterstützt das System ein aggressiveres Fahrverhalten mit harten Brems- oder schnellen Beschleunigungsmanövern.

Darüber hinaus pausiert die AUTO SHIFT Funktionalität, wenn der Fahrer beim Bergabfahren die automatischen Schaltvorgänge manuell überstimmt. Dies ist insbesondere in Fahrsituationen, in denen das Rad voll einfedert oder beim Anbremsen von engen Kurven und dem Herausbeschleunigen aus solchen Kurven von entscheidender Bedeutung. In diesen Situationen kann der Fahrer in der Regel selbst am besten entscheiden, welchen Gang er dafür idealerweise braucht. In der Folge wird die AUTO SHIFT Funktion dann automatisch wieder aktiviert. Für EP6 beinhaltet das Firmware-Update die neue AUTO SHIFT Funktionalität sowie das einstellbare Abschaltverhalten bei Höchstgeschwindigkeit. Die neue Firmware steht allen Besitzern eines E-Bikes mit Shimano EP801 oder EP6 Antriebssystem zur Verfügung und kann jetzt auch über die Shimano E-TUBE Project Cyclist Smartphone-App (Version 5.3.2) installiert werden.

