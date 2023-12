E-MTB / Test: Das Ducati Powerstage RR hebt sich nicht nur durch seine markante Optik von anderen E-MTBs ab. Auch seine exklusive Ausstattung macht das auf 230 Exemplare limitierte Enduro zu etwas Besonderem – leider jedoch auch mit einem entscheidenden Nachteil.

Schon seit einigen Jahren kooperiert Ducati im Bereich der E-Bikes bzw. E-MTBs mit dem italienischen Hersteller Thok. Auch das Powerstage RR basiert auf dem EEnduro Thok Gram, bekommt jedoch eine eigene Lackierung, ziemlich exklusive Komponenten und ein saftiges Preisschild von knapp 12.000 Euro. Zudem ist das Bike auf lediglich 230 Exemplare limitiert. Für den Antrieb vertraut man bei Ducati der Qualität von Shimano mit dem EP801 und dem dazu passenden Original-Akku, der sich aus dem Unterrohr entnehmen lässt und 630 Wh Kapazität mitbringt.

Exklusive Komponenten

Es gibt sie einfach, diese Räder, die schon im Stand nach Geschwindigkeit und Spaß aussehen. Genau das ist beim Ducati Powerstage RR der Fall: Auch wenn der markante Vollcarbonrahmen vielleicht nicht den Geschmack jedes Bikers trifft, hebt er sich doch wohltuend von der Masse ab. Seine Eckdaten und die daran verbauten Komponenten zeigen dann auch unmissverständlich, wo das rund 25 kg schwere Bike zuhause ist. 180 mm Federweg vorn, 170 hinten, Mullet-Laufräder mit dicken Pirelli-Pneus und Fahrwerkskomponenten von Öhlins schreien förmlich nach Enduro.

Angesichts des hohen Preises ist es nicht verwunderlich, dass das Powerstage RR mit edlen Komponenten ausgestattet ist. Dabei versprüht es aber einen tatsächlich exklusiven Touch, denn viele davon findet man so gar nicht oder nur sehr selten an Serienrädern. Das trifft auf das Öhlins-Fahrwerk mit Stahlfederdämpfer ebenso zu wie auf die E-MTB Reifen von Pirelli und die Bremsen des italienischen Herstellers Braking, dessen Produkte ansonsten unter anderem für die Verzögerung von Rennmaschinen in der MotoGP zuständig sind. Andere Edelteile wie die Crankbrothers Synthesis Carbonlaufräder erscheinen da fast schon gewöhnlich. Dass die eigentlich gute GX Eagle AXS Schaltung verbaut ist, ist angesichts des sehr hohen Preises etwas enttäuschend. Hier hätten wir uns zumindest die neue Transmission Variante erhofft, vor allem auch weil das Ducati Powerstage RR mit einem UDH Schaltauge ausgestattet ist.

Rahmen Thok Gram Federgabel Öhlins RXF38 Antrieb Shimano EP801 Akku 640 Wh Dämpfer Öhlins TTX22M Laufräder Crankbrothers Synthesis Carbon Reifen VR Pirelli Scorpion Enduro S HyperWall Reifen HR Pirelli Scorpion E-MTB S HyperWall Schaltwerk Sram GX Eagle AXS Schalthebel Sram AXS Controller Kurbel Shimano Umwerfer Ohne Bremse Braking First Bremsscheiben 203 / 203 mm Sattelstütze OEM 175mm (L) Sattel Ducati Vorbau Ducati Lenker Renthal Carbon 35 mm

Das Ducati Powerstage RR auf dem Trail

M L XL Sitzrohr (in mm) 415 430 475 Reach (in mm) 455 475 495 Stack (in mm) 625 638 656 Lenkwinkel (in °) 64 64 64 Sitzwinkel (in °) 78 78 78 Tretlagerabsenkung (in mm) 9.4 9.4 9.4 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 Radstand (in mm) 1246 1275 1300

Selten fiel uns eine Bewertung der Fahreigenschaften so schwer wie beim Ducati Powerstage RR. Denn sein enorm steifer Rahmen mit toller Geometrie und das extrem feinfühlige, aber potente Fahrwerk legen eigentlich die Grundlage für ein absolutes Top Enduro, das mit den besten seiner Klasse mithalten könnte. Doch leider konnten die Bremsen von Braking nicht überzeugen – sie lieferten im besten Fall eine gerade so eben ausreichende Leistung. Trotz mehrfacher Entlüftung waren sie oft unberechenbar und hemmten damit den Fahrspaß ganz entscheidend. Auch die sehr harte Gummimischung der Reifen trübten den Fahrspaß vor allem bei Nässe merklich.

Das ist unglaublich schade, denn das Bike hätte mit seiner tollen Geometrie und den ansonsten gelungenen Eigenschaften enormes Potenzial. Selbst im Uphill macht es trotz seiner großen Federwegsreserven eine wirklich gute Figur. Das liegt zum einen an der sehr zentralen Sitzposition, zum anderen aber auch am kräfigen Shimano EP801 Motor.