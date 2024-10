Radsport: Tadej Pogacar lässt auch bei der Lombardei-Rundfahrt der Konkurrenz keine Chance. Der Weltmeister gewinnt das „Rennen der fallenden Blätter“ zum vierten Mal in Folge.

Dieser Mann ist einfach nicht zu schlagen. Tadej Pogacar (UAE) hat auch die 118. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt für sich entschieden und damit zum vierten Mal in Folge das letzte Monument des Jahres gewonnen. Im Weltmeistertrikot attackierte der slowenische Ausnahmekönner bereits 50 Kilometer vor dem Ziel. In fast schon gewohnter Manier stellte er seine Kontrahenten mühelos ab und ließ sich nicht mehr einholen. Nach insgesamt 255 Kilometern von Bergamo nach Como fuhr Olympiasieger Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) als Zweitplatzierter fast drei Minuten später über die Ziellinie. Das Podium komplettiert Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

Mit fünf Siegen führt Fausto Coppi die Liste der Sieger der Lombardei-Rundfahrt an. Von diesem Rekord ist Tadej Pogacar (UAE) nur noch einen einzigen Sieg entfernt. Der Slowene gewann zum vierten Mal in Folge – auch das gelang dem großen Fausto Coppi bereits. Bei dieser Leistungsfähigkeit des aktuellen Weltmeisters dürfte es allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er sich auch diesen Rekord sichert.

IT’S HAPPENING AGAIN!

Tadej Pogačar attacks 48 km to go and no response again. #IlLombardia pic.twitter.com/NmKODuvVzE

