Radsport: Tadej Pogacar und Demi Vollering sind bei Strade Bianche ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Slowene und die Niederländerin feierten in Siena einen jeweils ungefährdeten Erfolg.

Pogacar stürzt, gewinnt aber trotzdem souverän

Auch die 19. Ausgabe von Strade Bianche geht an Tadej Pogacar (UAE). Nach 213 Kilometern mit Start und Ziel in Siena feiert der Slowene einen ungefährdeten Sieg. Damit gelingt ihm die Titelverteidigung. Hauptkonkurrent war im heutigen Rennen der Sieger aus dem Jahr 2023. Tom Pidcock (Q36.5) hielt auf den staubigen, weißen Schotterstraßen durch die Toskana lange mit, musste schließlich 18,5 Kilometer vor dem Ziel dann aber doch einsehen, dass gegen den Weltmeister auch er heute keine Chance haben wird. Das Podium komplettiert der Belgier Tim Wellens (UAE) vor dem Iren Ben Healy (EF Education – EasyPost). Rund 50 Kilometer vor dem Ziel sah es kurzzeitig so aus, als würde der Sieger heute nicht Pogacar heißen. In seinem schönen Regenbogentrikot kam der Weltmeister nämlich in einer schnellen Linkskurve zu Fall, rutschte über den Asphalt bis in einen seitlichen Graben. Dabei überschlug er sich sogar. Obwohl er sich sichtbar Schürfwunden zuzog, stieg er direkt wieder aufs Rad und fuhr weiter – zum dritten Erfolg bei Strade Bianche!

Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field!

A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/58ScD3V00u — Strade Bianche (@StradeBianche) March 8, 2025

, Un herido pero inmortal Tadej Pogacar logra el triplete en la Piazza del Campo de Siena. ‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #StradeBianche pic.twitter.com/w5LWGRAw8T — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 8, 2025

Vollering bezwingt starke van der Breggen

Die Strade Bianche Donne wurde zum elften Mal ausgetragen. Nach 136 Kilometern triumphierte auf dem Marktplatz von Siena Demi Vollering (FDJ – SUEZ). Damit konnte die Niederländerin – die schon vor Rennbeginn als klare Favoritin gehandelt wurde – den Erwartungen gerecht werden. Entschieden wurde das Eintagesrennen durch die Toskana aber erst im letzten Anstieg hinauf zur Ziellinie. Dort musste die spätere Siegerin ausgerechnet ihre ehemalige Sportliche Leiterin distanzieren. Denn Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) hielt tatsächlich bis zum Schlussanstieg mit, wurde dann aber mit einem explosiven Antritt stehen gelassen. Damit fährt sie bei ihrem WorldTour-Comeback – ihr letztes Rennen auf diesem Niveau bestritt sie im Jahr 2021 – direkt unter die Top drei. Das Podium komplettiert die Französin Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike).