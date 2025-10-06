Radsport: Auch im Straßenrennen der Europameisterschaft war Tadej Pogacar nicht zu schlagen. Der slowenische Weltmeister ließ auch hier in Frankreich Remco Evenepoel hinter sich. Bronze geht an den jungen Paul Seixas. Bei den Frauen triumphierte die Niederländerin Demi Vollering.

Pogacar gewinnt nach WM- auch EM-Gold

Nach 202,5 Kilometern von Privas nach Guilherand-Granges sah das Ergebnis des EM-Straßenrennens ähnlich aus wie das WM-Ergebnis vor wenigen Tagen. Erneut jubelt der Slowene Tadej Pogacar vor dem Belgier Remco Evenepoel über Gold. Bronze allerdings geht vor heimischem Publikum an den Franzosen Paul Seixas, der damit für eine kleine Überraschung sorgte. Die Entscheidung fiel bereits 76 Kilometer vor dem Ziel. Der belgischen Nationalmannschaft gelang es zwar, Pogacar zu isolieren, doch der zog im steilsten Abschnitt einfach allen davon. Evenepoel konnte zunächst dran bleiben, ließ dann aber doch reißen. Felix Großschartner aus Österreich wurde mit bereits über sieben Minuten Rückstand 15. Insgesamt haben nur 17 Fahrer das Rennen beendet.







Vollering beschert den Niederlanden EM-Gold

Mit 116,1 Kilometer hatten die Frauen im EM-Straßenrennen eine deutlich kürzere Distanz zurückzulegen. Und die Niederländerinnen revanchierten sich für die WM-Schmach in der vergangenen Woche. Demi Vollering gewann Gold vor der Polin Kasia Niewiadoma und ihrer Landsfrau Anna van der Breggen. Nur knapp verpassten die Schweizerin Elise Chabbey und die Deutsche Franziska Koch auf den Plätzen vier und fünf eine Medaille. Das gute Resultat der BDR-Frauen unterstreicht auch der achte Platz von Antonia Niedermaier.