Produktnews: Im Rahmen der Bespoked in Dresden stellt Vanwoid, die innovative Bikemarke aus dem Bayrischen Wald, das „Monster-Gravel“ Canapee vor. Hierbei handelt es sich nicht um ein Mountainbike mit Rennlenker, sondern um ein Gravelbike mit 29″ MTB-Bereifung für AWD Tracks und weit darüber hinaus.

Jeder kennt die Situation, in der es mit dem Rad einfach nicht mehr vorwärts gehen möchte. Besonders Pedalritter, die auch gerne mal weit ab von der Waldautobahn und Schotterradwegen unterwegs sind, kommen oftmals mit ihrem Gravelbike an die Grenzen. Umdrehen ist allerdings keine Option, scheitern ebenfalls nicht – also rauf aufs Rad und die Beine kreiseln lassen. Das sind die Momente, für die Vanwoid das „Monster-Gravel“ Canapee entwickelt hat.

Kein Mountainbike mit Rennlenker, sondern ein Titan-Gravelbike für AWD Tracks mit MTB Bereifung in 29 Zoll – und wie der Hersteller ausdrücklich betont: „mit all den Fahreigenschaften, die wir vom Renn-/Gravelbike lieben“. Präsentiert wird das Vanwoid Canapee der Öffentlichkeit exklusiv auf der Bespoked in Dresden. Die innovative Bikemarke aus dem Bayrischen Wald stellt zudem neben dem Canapee und dem bekannten „Hunter“ auch das Attaquer Road-Ti-Bike als Studie vor.

Web: www.vanwoid.com