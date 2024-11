Spektrum: Die Radmarken Accell, Canyon, Quality Bicycle Products, Rose, Schindelhauer, Schwalbe , Scott und Trek haben ein Climate Action Training vorgestellt, das dabei helfen soll, die Treibhausgasemissionen in den globalen Lieferketten der Branche zu reduzieren. Geleitet wurde das Projekt von Shift Cycling Culture, auch die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) war involviert. Der kostenlose Kurs steht der kompletten Fahrradindustrie offen.

Der größte Teil des ökologischen Fußabdrucks eines Unternehmens in der Fahrradbranche stammt in der Regel aus seiner Lieferkette – bis zu 95 % der CO2-Emissionen entstehen bei der Gewinnung, Beschaffung und Produktion von Fahrradmaterialien sowie Fahrradkomponenten. Um diese Emissionen zu reduzieren und alle Unternehmen der Branche auf diesem Weg zu unterstützen, wurde das Climate Action Training entwickelt. Schwalbe stellte dabei Einblicke in die Daten und Prozesse der Kautschuklieferkette zur Verfügung, lieferte Input zu Berechnungsmethoden für Emissionen sowie Nachhaltigkeitsstandards und teilte sein Wissen über die Emissionen in der Produktion.

Die Online-Schulung ist auf Lieferanten von Fahrradkomponenten in Asien zugeschnitten und wird in Englisch, Mandarin und Vietnamesisch verfügbar sein. Der kostenlose Kurs richtet sich an das Top-Management sowie das mittlere technische Personal und soll das Bewusstsein für die Rolle der Produktionsstätten bei der Reduzierung von Emissionen sensibilisieren und ihnen Fachwissen vermitteln: Über die Messung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen, die Festlegung von Reduktionszielen und die Überwachung von Fortschritten, sowie relevante Fallstudien über potenzielle Lösungen zur Senkung der Emissionen.

Der kostenlose Kurs steht der gesamten Fahrradbranche offen. Er ist als Online-Kurs zum Selbststudium und für Gruppen auch geleitet von einer Tutorin/einem Tutor verfügbar.

Alle Informationen gibt es auf www.shiftcyclingculture.com