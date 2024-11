Verlosung: Mit den neuen DT Swiss GR 1600 Spline DYN präsentiert DT Swiss ein innovatives Laufrad, das speziell für Gravel-Enthusiasten entwickelt wurde und durch einen integrierten Nabendynamo glänzt. Dieses System verbindet Autonomie und Abenteuerlust, indem es jede Pedalumdrehung in Strom umwandelt, um die Beleuchtung am Fahrrad zu betreiben – ideal für Bikepacking, Pendelfahrten oder Offroad-Abenteuer bei Nacht. Wenn das genau Dein Terrain ist, kannst Du jetzt bei unserer Verlosung einen Satz der Brandneuen DT Swiss GR 1600 Spline DYN mit Nabendynamo gewinnen!

Technische Highlights und Aufbau

Das Herzstück der DT Swiss Gravellaufräder mit Nabendynamo ist die Vorderradnabe mit dem Shutter Precision SP PL-7 Generator, einem der effizientesten Nabendynamos auf dem Markt. Diese Technologie wurde in ein leichtes und robustes Gehäuse integriert, das DT Swiss-typische Zuverlässigkeit garantiert. Die 350-Nabe mit Ratchet System 36 SL sorgt für eine direkte Kraftübertragung und ermöglicht eine einfache Wartung ohne Werkzeug – besonders wichtig bei langen Touren.

Die Felgen bestehen aus geschweißtem Aluminium, mit einer Innenweite von 24 mm, die sich ideal für Reifenbreiten bis 53 mm eignet. Mit einer Höhe von 25 mm bietet der Laufradsatz ein ausgewogenes Verhältnis von Aerodynamik und Robustheit. Dank der Tubeless-kompatiblen Konstruktion kann auf niedrigeren Reifendruck gesetzt werden, was Traktion und Komfort auf rauem Terrain verbessert.

DT Swiss Gravellaufräder mit Nabendynamo – Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die GR 1600 Spline-Laufräder sind in zwei Größen erhältlich: 700C und 650B, um den unterschiedlichen Anforderungen von Gravel- und Abenteuerradfahrern gerecht zu werden. Mit einem Gewicht von ca. 1.775 g pro Satz (inklusive Tubeless-Band und -Ventilen) bietet der Laufradsatz eine solide Balance aus Gewicht und Haltbarkeit. Der Nabendynamo ist nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig – Batterien oder externe Ladegeräte werden überflüssig.

Fahrleistung und Verlässlichkeit

Tests bestätigen die hohe Stabilität und Zuverlässigkeit der Laufräder, selbst bei herausfordernden Abfahrten oder anspruchsvollen Trails. Aero-Speichen erhöhen die Festigkeit und verleihen dem Laufradsatz ein aerodynamisches Profil. Die maximale Systemgewichtskapazität beträgt 130 kg, was auch für schweres Gepäck ausreichend ist.

Die DT Swiss Gravellaufräder mit Nabendynamo überzeugen gerade als GR 1600 Spline-Modell durch ihr durchdachtes Design und die Kombination aus DT Swiss‘ Ingenieurskunst und innovativer Dynamo-Technologie. Damit stehen Gravel-Fans nachhaltige und langlebige Laufräder zur Verfügung, die auch abseits befestigter Wege eine sichere Beleuchtung bieten.

Die neuen DT Swiss GR 1600 Spline-Laufräder mit Nabendynamo sind ein durchdachtes Upgrade für jeden Gravel-Biker, der auf Abenteuer und Autarkie setzt. Egal ob für nächtliche Touren oder lange Reisen, sie sind ein zuverlässiger Begleiter, der den Weg erleuchtet und die Freiheit des Radfahrens erweitert. Mit ihrem robusten Design, der innovativen Dynamo-Technologie und der hohen Qualität, für die DT Swiss bekannt ist, eröffnen sie völlig neue Möglichkeiten für Gravel-Fahrer und Abenteurer.

Das Motto „Bring new adventures to light“ trifft den Kern dieser Produktinnovation: Es ist Zeit, neue Wege zu entdecken – mit Licht, das immer dabei ist.

Gewinne jetzt die brandneuen DT Swiss Gravellaufräder mit Nabendynamo

Rechtliches DT Swiss Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an DT Swiss) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von DT Swiss ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 4. Dezember 2024

WEB: dtswiss.com