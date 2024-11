Radsport: Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Mit rad-net Oßwald und REMBE Team Sauerland fusionieren zwei deutsche Kontinental-Teams. Wie die Mannschaft nach dem Zusammenschluss heißen soll, wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.

rad-net Oßwald & REMBE Team Sauerland: Gemeinsame Ziele

Jetzt haben wir die offizielle Bestätigung: Die beiden deutschen Kontinental-Teams aus Nordrhein-Westfalen, rad-net Oßwald und REMBE Sauerland, werden in der Saison 2025 als ein Team an den Start gehen. Gerüchte über eine Fusion gab es in den vergangenen Wochen immer wieder – jetzt haben wir und die betroffenen Fahrer endlich Gewissheit. Allerdings steht der Name, mit dem das Team künftig antreten wird, noch nicht fest. Klarheit herrscht aber bezüglich der gemeinsamen Ziele.

Heiko Volkert vom REMBE Team Sauerland:

„Unser gemeinsames Ziel ist es, mittelfristig auf ProTeam-Niveau zu fahren und 2028 einige unserer Sportler bei den Olympischen Spielen in Los Angeles am Start zu haben.“

Nachwuchsfahrer sollen weiterhin gefördert werden

Beide Teams haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan, den deutschen Nachwuchs zu fördern. Das soll auch weiterhin so sein. Bereits 2013 wurde das Team rad-net Oßwald ins Leben gerufen. Seitdem konnten mit eigenen Fahrern mehrere Teilnahmen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen verzeichnet werden. Das REMBE Team Sauerland existiert seit 2016. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband NRW setzt man vor allem auf junge deutsche Fahrer.

Jörg Scherf vom REMBE Team Sauerland.

„Unsere Fusion ist ein wichtiger Schritt in Richtung Erfolg und Weiterentwicklung. So können wir jungen Nachwuchstalenten weiterhin ein professionelles Umfeld bieten, in dem sie an hochkarätigen Wettkämpfen teilnehmen und sich entwickeln können. Gemeinsam wollen wir künftig den nächsten Schritt gehen und das Team aufs nächste Level heben.“

Ulrich Müller vom Team rad-net Oßwald:

„Unsere beiden Teams haben sich seit jeher der Nachwuchsförderung verschrieben und bereits einige große Talente hervorgebracht, von denen einige den Sprung in die WorldTour geschafft oder Welt- und Europameisterschaften gewonnen haben. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diesen erfolgreichen Weg fortsetzen werden und gestärkt so den Devo-Teams der großen Mannschaften Paroli bieten können.“