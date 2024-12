Radsport: Auch in diesem Jahr wollen wir euch im Dezember 24 Teams vorstellen. Das geschieht in der umgekehrten Reihenfolge des UCI-Rankings. Den Anfang macht daher das spanische Team Caja Rural – Seguros RGA.

Caja Rural – Seguros RGA 2024: Von 28 auf 24

Im Team Caja Rural – Seguros RGA kann von einer gelungenen Saison gesprochen werden. Die spanische Mannschaft konnte sich durch zahlreiche gute Ergebnisse von Rang 28 aus dem Vorjahr auf Rang 24 in dieser Saison verbessern. Gelingen konnte dies vor allem durch gute Resultate bei weniger gut besetzten Rennen. So gewann der Venezolanische Meister Orluis Aular beispielsweise die Trofeo Matteotti, den GP Torres Vedras und eine Etappe bei der Tour du Limousin. Noch erfolgreicher war in seiner Mannschaft nur Jefferson Cepeda. Der aus Ecuador stammende Kletterer konnte die Gesamtwertung der Tour of Qinghai Lake für sich entscheiden und gewann ebenfalls ein Teilstück der Tour du Limousin. Da er bei der Vuelta a Burgos und O Gran Camiño zweimal aufs Podium fuhr, wurde er einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Denn diese beiden Rundfahrten waren durchaus namhaft besetzt und haben der Mannschaft Caja Rural somit eine hohe Aufmerksamkeit beschert.

Schmerzhafte Verluste für 2025

Ob ein weiterer Sprung nach vorn im UCI-Ranking auch in der kommenden Saison gelingt, scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Denn die Transferperiode lief für Caja Rural – Seguros RGA alles andere als nach Wunsch. Mit den beiden bereits genannten Fahrern Orluis Aular und Jefferson Cepeda. verlassen die beiden Punktelieferanten die Mannschaft. Sie zieht es ins Team Movistar. Mit den beiden Spaniern Jokin Murguialday und Josu Etxeberria, sowie dem Tschechen Tomáš Bárta gehen drei weitere Leistungsträger, die auf Grund ihres Alters auch noch Potential nach oben haben dürften. Auf der Seite der Neuzugänge fällt es uns schwer, einen echten Siegfahrer auszumachen. Joan Bou aus Spanien kann zumindest von sich behaupten, ein Rennen mit seinem aggressiven Fahrstil zu prägen. Gewonnen hat er aber noch nie. Alex Molenaar aus den Niederlanden hingegen gelang dies in den vergangenen Jahren bei kleineren Rennen immer mal wieder und auch der Tscheche Jakub Otruba weiß, wie man Siege einfährt. Bei einer schnellen Eingewöhnung könnten sie das Team Caja Rural – Seguros RGA zumindest in Sachen Punkten retten.