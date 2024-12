Radsport: Das Team Lidl – Trek hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Top-Team gemausert. Und wir dürfen fest davon ausgehen, dass es auch im Jahr 2025 so bleiben wird. Denn nur drei Fahrer verlassen die Mannschaft.

Lidl – Trek 2024: Pedersen, Milan & Skjelmose

Mit einer beeindruckenden Leistung im Frühjahr ist Jonathan Milan zu einem der Top-Fahrer des Straßenradsports aufgestiegen. Der Italiener konnte sowohl bei harten Klassikern, als auch in Massensprints überzeugen. Unter anderem gewann er zwei Etappen bei Tirreno – Adriatico und drei Teilstücke beim Giro d’Italia. Auch bei der Deutschland Tour war er dreimal erfolgreich. Überflügelt wurde er dort nur von Teamkollege Mads Pedersen, der den Gesamtsieg einfuhr. Der Däne gewann außerdem Gent – Wevelgem und die Tour de la Provence. Auf sehr hügeligem Terrain und sogar im Hochgebirge wusste Mattias Skjelmose zu überzeigen. Der Dänische Meister im Zeitfahren gewann eine Etappe bei Paris – Nizza und wurde Gesamtdritter bei der Tour de Suisse und der Baskenland-Rundfahrt. Damit gelang ihm die Entwicklung von einem guten Hügelfahrer zu einem Weltklasse-Puncheur – und womöglich auch zu einem ernstzunehmenden Klassementfahrer. Vor allem durch diese drei Profis gelang es Lidl – Trek in diesem Jahr von Rang fünf in der Weltrangliste auf Rang vier nach vorn zu springen.

Welche Rolle wird Lennard Kämna bekommen?

Anders als bei den meisten Kontrahenten bleibt der Kader von Lidl – Trek größtenteils zusammen. Lediglich drei Fahrer verlassen das Team. Während die beiden Italiener Fabio Felline und Dario Cataldo ihre Karriere beenden, wechselt der Eritreer Natnael Tesfatsion zu Movistar. Neu ins Team kommen neben Sören Kragh Andersen aus Dänemark auch zwei Deutsche. Lennard Kämna dürfte im neuen Gewand weiter auf Etappenjagd in den Bergen gehen dürfen, aber es ist auch zu erwarten, dass er die GC-Kapitäne als Helfer unterstützen muss. Hoffen wir, dass Kämna nach seinem Trainingsunfall wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Der zweite Deutsche Neuzugang ist Triple-T. Tim Torn Teutenberg wechselt vom Lidl – Trek Future Racing Team zu den Profis. Er gilt als starker Sprinter und potentieller Anfahrer für die bereits etablierten Profis. Komplettiert wird die Liste der Neulinge durch Albert Withen Philipsen. Der Däne ist erst im September 18 Jahre alt geworden und gilt als vielleicht größtes Talent, welches der Radsport zu bieten hat. Egal ob Radcross, Mountainbike oder Straßenradsport: Philipsen trauen alle Experten eine Riesen-Karriere zu.