Radsport: Im Jahr 2017 stieg der heutige Hauptsponsor der Mannschaft Uno-X Mobility in den Straßenradsport ein. Sofort wurde ein klares Konzept und ein anspruchsvolles Ziel formuliert: Die Norweger wollen in die WorldTour. Durch die starken Leistungen in der Saison 2024 scheint dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Uno-X Mobility 2024: Die alten Hasen liefern ab

Der alte Mann hat es noch drauf – und das ist alles andere als despektierlich gemeint. Als Alexander Kristoff einen mehrjährigen Vertrag im Team Uno-X Mobility unterschrieb, hatten viele Fans und Experten Zweifel. Nun hat er bewiesen, dass er immer noch zu den stärksten Profis seines Sports gehört. Auch wenn der Norweger – mittlerweile 37 Jahre alt – nicht mehr die ganz großen Rennen gewonnen hat, so steht er beispielsweise im Ranking von PCS auf Platz 33. Insgesamt gewann er acht Rennen. Der Däne Magnus Cort war für fünf Siege verantwortlich, darunter auch sein Erfolg beim Critérium du Dauphiné, dem einzigen Triumph in der WorldTour. Aber das norwegische Team hat es clever gemacht. Mit erfahrenen Profis haben sie die nötigen Punkte eingefahren, um möglichst bald in die höchste Klasse des Straßenradsports aufzusteigen. Aber auch die jungen Fahrer wussten zu überzeugen. Besonders trifft dies auf Sören Waerenskjold zu, der insgesamt 6x jubeln durfte.

Alte Leistungsträger bleiben, neue kommen

Die Entwicklung der Mannschaft Uno-X Mobility ist als ausgezeichnet zu bezeichnen. In wenigen Jahren gelang es dem norwegischen Team mit einheimischen Fahrern und mit Dänen einen in der WorldTour konkurrenzfähigen Rennstall aufzubauen. Obwohl man noch nicht zur höchsten Klasse des Straßenradsports gehört, scheint der Aufstieg nur noch Formsache zu sein. Damit auch das Jahr 2025 ein gutes wird, hat man sich auf dem Transfermarkt noch einmal verstärkst. Mit Andreas Kron stößt ein starker Fahrer zum Team, der seine Qualitäten vor allem auf hügeligen Etappen und im darauffolgenden dezimierten Sprint hat. Der Däne wird die Mannschaft noch flexibler und unberechenbarer machen. Aus dem eigenen Nachwuchsteam steigen Simon Dalby und Henrik Pedersen auf, zwei weitere Dänen. Das Team verlassen vermutlich sieben Fahrer, wobei einige von ihnen noch keine neue Mannschaft gefunden haben und eventuell doch noch verlängern werden. Gut möglich scheint dies vor allem bei Odd Christian Eiking und Idar Andersen zu sein, die als Abgänge durchaus schmerzen würden. Dennoch gilt festzuhalten, dass Uno-X Mobility – anders als viele Konkurrenten – ihren Kader größtenteils zusammenhalten und nur punktuell verstärken.