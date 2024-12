Shimano Rifugio Regenjacke im Test: Mit der Rifugio Jacke bietet Shimano eine leichte Jacke für kalte Tage, die euch vor Wind und Regen schützen soll.

Daten zur Shimano Rifugio (Kumano) Jacke

Passform Locker Robustheit 75% Regenschutz 70% Windschutz 94% Atmungsaktivität 83% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 199,95€

Erster Eindruck

Zunächst einmal müssen wir auf den Namen der Jacke eingehen, denn die Jacke hieß auf dem deutschen Markt ursprünglich Shimano Kumano Jacke. Im Rahmen einer internationalen Namensvereinheitlichung wurde sie auch in Deutschland auf den Namen Shimano Rifugio umgetauft.

Die Jacke fühlt sich samtig weich an, dabei ist das Material relativ dünn und hoch elastisch. Dementsprechend trägt sich die Rifugio sehr leicht und schränkt keineswegs die Bewegung ein. Es stellt sich auch direkt ein angenehmes Tragegefühl ein. Für eine bessere Passform kann der Saum mittels Kordelzug angepasst werden, die Armbündchen sind hingegen elastisch gehalten. Auch die Kapuze ist mit elastischem Bund versehen und kann im Kragen vollständig verstaut werden. Dazu wird sie mittels kleiner Druckknöpfe in der Kragentasche gehalten. Shimano hat den Frontreißverschluss asymmetrisch angeordnet um Platz für einen zweiten Belüftungsreisverschluss zu schaffen. Geöffnet schafft dieser einen ca. 3cm breiten Belüftungsschlitz hinter dem ein Netz liegt, damit die Jacke nicht im Fahrtwind umher flattert. Verstaumöglichkeiten bietet die Jacke nur auf dem Rücken, dafür gibt es dort zwei große absperrbare Fächer, in den problemlos ein Smartphone Platz findet. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen kleinere Reflektoren am Rücken, der Brust und an den Armbündchen.

Bei der Größe unterscheidet Shimano in Nord und Latein Amerika, Europa und Asien. Unsere Testjacke war Größe L für Europa (Nord Amerika Größe M, Latein Amerika Größe G, Asien XL). Wir empfehlen euch hier bei der Größenwahl genau hinzuschauen, um welche Größe es sich handelt. Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke bei Größe L sehr locker. Hier wäre eine Nummer kleiner besser gewesen. Bei der Testfahrt konnte eine leichte Isolationsjacke darunter getragen werden.

Shimano Rifugio Jacke im Praxistest

Shimano bewirbt die Jacke für den MTB Einsatz, bedingt durch das dünne Material, sollte die Jacke aber eher für Einsätze bei denen Stürze oder Baum- und Felsstreifer möglich sind, nicht verwendet werden. Die Stärke der Rifugio liegt darin, dass sie wie ein unsichtbares Schutzschild gegen Wind und Regen ist. Wie bereits erwähnt trägt sich die Jacke sehr angenehm und sitzt auch auf dem Rad perfekt. Besonders der Kragen mit versenkter Kapuze ist gelungen. Denn dieser umschließt den Hals sehr gut und macht das Tragen eines Schal fast überflüssig. Wer jedoch gerne einen Windschutz bis zum Kinn möchte, muss auf einen zusätzlichen Schal setzen. Nicht so gut hat die Kapuze funktioniert. Diese ist sehr großzügig dimensioniert und sitzt dementsprechend locker über dem Helm, was bei Gegenwind zu einem lästigen Flattern führt. Leider fehlt hier eine Einstellmöglichkeit die Kapuze mittels Kordelzug zu fixieren. Alternativ lässt sich die Kapuze aber, dank des dünnen Materials, auch gut unter dem Helm tragen, was wir eher empfehlen würden. Im Sachen Windschutz und Atmungsaktivität macht die Jacke einen guten Job, wobei es wünschenswert wäre, wenn es weitere Belüftungsöffnungen gäbe. Regen hingegen sollte die Jacke mit DWR Beschichtung nicht allzu lang ausgesetzt werden. Auch wenn es von Shimano nicht aktiv beworben wird, die Jacke lässt sich vollständig in einer der beiden Rückentaschen verstauen und ist somit auch ein ideales Backup falls das Wetter unbeständig ist.

