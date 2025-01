Radsport: Der Europameister hat den Auftakt der AlUla Tour für sich entschieden. Der Belgier Tim Merlier konnte sich im Massensprint souverän vor Juan Molano durchsetzen.

An Merlier kommt keiner vorbei

Der Auftakt der fünften AlUla Tour geht an Tim Merlier (Soudal – Quick-Step). Der Belgier gewann das 142,7 Kilometer lange Teilstück mit Start und Ziel an der Al Manshiyah Train Station im Massensprint vor dem Kolumbianer Juan Molano (UAE – XRG) und Maikel Zijlaard (Tudor). Trotz teilweise perfekter Positionierung gelang es den Konkurrenten nicht, den Windschatten von Merlier auszunutzen. Damit startet er morgen im Führungstrikot, wird dieses aber auf Grund der harten Etappe vermutlich direkt wieder abgeben dürfen. Rund fünf Kilometer vor dem Ziel kam es heute zu einem Sturz, in den auch Rafal Majka (UAE – XRG), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) und Arvid de Kleijn (Tudor) involviert waren. Die Beteiligten konnten nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen und haben zudem wertvolle Zeit in der Gesamtwertung verloren. Einen guten Job machte Max Walscheid (Jayco AlUla). Als bester Deutscher fuhr er im Sprint auf Rang sechs und lag damit nur einen Platz hinter seinem Kapitän Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

AlUla Tour: Jeden Tag hügelig

Die AlUla Tour – ehemals Saudi Tour genannt – umfasst in dieser Saison fünf Etappen, die allesamt als leicht hügelig eingeschätzt werden. Spannend wird es bereits morgen, wenn die Profis zum Ende des Teilstücks den Bir Jaydah Mountain Wirkah erklimmen müssen. Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt am Freitag auf der vierten und damit vorletzten Etappe. Kurz vor erreichen des Ziels in Skyviews of Harrat Uwayrid steht nämlich ein nicht zu unterschätzender Anstieg auf dem Programm. Mit einer Länge von 2,9 Kilometern und einer durchschnittlichen Steigung von 12 Prozent könnte der Bonussprint nicht nur wegen der Bonussekunden für eine weitere Selektion sorgen. Danach sind lediglich neun leicht abfallende Kilometer bis zur Ziellinie zu absolvieren.