Radsport: Tim Merlier hat die erste Etappe von Paris-Nizza für sich entschieden. Der Belgier triumphierte wie erwartet im Massensprint vor Arnaud Démare aus Frankreich.

Merlier siegt souverän

Der Auftakt der 83. Ausgabe von Paris-Nizza ist wie erwartet in einem Massensprint entschieden worden. Nach 156,1 Kilometern mit Start und Ziel in Le Perray-en-Yvelines war Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) nicht zu schlagen. Der Belgier gewann den Spurt souverän vor dem Franzosen Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) und dem Italiener Alberto Dainese (Tudor). Max Walscheid (Jayco AlUla) aus Deutschland muss sich mit Rang zehn begnügen. Europameister Tim Merlier feiert damit bereits seinen fünften Saisonsieg. Morgen wird er sein EM-Trikot gegen das Gelbe Trikot des Gesamtführenden eintauschen dürfen.

Entscheidung schon im Teamzeitfahren?

Am Sonntag endet die Fernfahrt zur Sonne wie gewohnt in Nizza. Dort könnte eine späte Entscheidung fallen. Doch auch an den Tagen zuvor gibt es für die Profis einige Herausforderungen zu meistern. Besonders hervorzuheben sind die Etappen am Mittwoch nach La Loge des Gardes und am Samstag nach Auron. Erstmals große Zeitabstände sind aber bereits am Dienstag zu erwarten, wenn es im Teamzeitfahren über 28,4 Kilometer von der Rennstrecke Magny-Cours nach Nevers vor allem auf die Kapitäne ankommen wird.