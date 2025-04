Radsport: Tim Merlier hat wie im Vorjahr den Scheldeprijs für sich entschieden. Erneut war der Belgier schneller als sein Landsmann Jasper Philipsen.

Aktuell scheint er in einem Massensprint einfach nicht zu schlagen zu sein: Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) feiert mit seinem Sieg beim Scheldeprijs bereits seinen siebten Saisonerfolg. Wie im Vorjahr bezwang er seinen Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Der heutige Zweite war zu früh im Wind. Durch seine deutlich höhere Endgeschwindigkeit gewann Merlier schließlich mit mehr als einer Radlänge Vorsprung. Der Italiener Matteo Moschetti (Q36.5) komplettiert nach 202,8 Kilometern von Terneuzen nach Schoten das Podium. Bester Deutscher auf Rang sieben war Max Kanter (XDS Astana). Wenige Kilometer vor dem Ziel kam es zu einem Massensturz, durch den mehr als die Hälfte aller Fahrer aufgehalten wurde.

Tim Merlier wins Scheldeprijs 2025 and takes his 7th win of the season! #SP25 https://t.co/mYwi502T0s pic.twitter.com/HgBo5ZtXn7

— Eemeli (@LosBrolin) April 9, 2025