Radsport: Marijn van den Berg hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Trofeo Ses Salines gewonnen. Der Niederländer konnte sich im Massensprint vor dem Franzosen Anthony Turgis durchsetzen.

Van den Berg siegt durch cleveren Sprint

Erster Saisonsieg für die Männer in Pink: Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) hat die 18. Austragung der Trofeo Ses Salines für sich entschieden und damit bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere dieses Eintagesrennen gewonnen. Schon vor zwei Jahren war er hier der schnellste Mann. Der Niederländer war heute im Massensprint nach 184,5 Kilometern von Ses Salines nach Colònia de Sant Jordi schneller als Anthony Turgis (TotalEnergies) und Erlend Blikra (Uno-X Mobility). Durch die hektische Anfahrt und zahlreiche Stürze – die zum Glück harmlos verlaufen sind – konnten einige Topsprinter nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen. Morgen geht es bei der Mallorca Challenge weiter mit der Trofeo Serra Tramuntana.