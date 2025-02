Radsport: Iúri Leitão ist am letzten Tag der Mallorca Challenge eine faustdicke Überraschung gelungen. Der Portugiese gewann die Trofeo Palma mit einem beherzten Angriff auf dem letzten Kilometer.

Sieg für Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA). Der Portugiese hat die 22. Austragung der Trofeo Palma und damit das letzte Rennen der diesjährigen Mallorca Challenge für sich entschieden. Nach 149,9 Kilometern mit Start und Ziel in Palma ließ er die Sprinter alt aussehen, indem er auf den letzten 1.000 Metern seine Attacke setzte und sich nicht mehr einholen ließ. Damit feiert er den größten Erfolg in seiner bisherigen Karriere – zumindest wenn man es auf den Straßenradsport begrenzt. Denn auf der Bahn ist der 26-jährige Leitão schon erfolgreich gewesen. Rang zwei sicherte sich der Pole Stanisław Aniołkowski (Cofidis) vor dem Norweger Erlend Blikra (Uno-X Mobility). Als bester Deutscher sprintete Max Kanter (XDS – Astana) auf Platz fünf. Lange war Florian Lipowitz (RB – Bora – hansgrohe) als Ausreißer unterwegs, wurde jedoch vom heranrasenden Hauptfeld eingeholt.

