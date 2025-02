Radsport: Die Trofeo Andratx – Pollença kann leider nicht fortgeführt werden. Nach 25 gefahrenen Kilometern wurde das Rennen offiziell abgebrochen – wegen schlechten Wetterbedingungen.

Die 22. Austragung der Trofeo Andratx – Pollença wird keinen Sieger hervorbringen. Nach nur 25 Kilometern wurde das heutige Eintagesrennen der Mallorca Challenge wegen schlechten Wetterbedingungen abgebrochen. Ersten Informationen zufolge sollen es die Fahrer selbst gewesen sein, die einen Abbruch des 151,5 Kilometer langen Rennens von Andratx zum Aussichtspunkt Es Colomer in der Gemeinde Pollença gefordert haben. Bereits gestern war es zu einigen Stürzen gekommen, in die unter anderem die Christen-Brüder involviert waren. Da auch heute lange und teilweise technische Abfahrten absolviert werden sollten, ist ein Abbruch zur Sicherheit der Profis sicherlich die richtige Entscheidung.

#ChallengeMallorca

Trofeo Andratx – Pollença: The race was stopped after 25 kilometers and canceled due to dangerous conditions.#redbullborahansgrohe #rbh #rbhrookies

@GettySport pic.twitter.com/qmICjXni2B

— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) February 1, 2025