Das Multitool unter den Reifenhebern: ROSE 5-in-1 Reifenheber im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Ausgestattet mit fünf Funktionen präsentiert sich der ROSE 5-in-1 Reifenheber auf dem ersten Blick als wahres Multitalent. Ein besonderes Gimmick ist hierbei sicherlich der integrierte Kettenheber zum Auflegen einer abgesprungenen Kette. Doch kann der Reifenheber auch in seinem ursprünglich zugedachten Einsatzbereich überzeugen?

Allgemeines zum Hersteller

Seit über 110 Jahren steht der Name Rose für Radsport und die Leidenschaft zum Fahrrad. Den Anfang markierte ein kleiner Fahrradladen in Bocholt, der 1907 von Heinrich Rose gegründet wurde. Das heute noch fest in Familienhand befindliche Unternehmen startete in den 1980er Jahren als Versandhandel durch und brachte im Jahr 2011 die Eigenmarke ROSE Bikes auf den Markt. Neben dem ROSE Biketown in Bocholt ist ROSE Bikes mittlerweile in insgesamt 15 Städten mit Stores und Werkstätten vertreten.

ROSE 5-in-1 Reifenheber: Erster Eindruck

Der aus Polyamid hergestellte Reifenheber ist ein wahres Füllhorn an Funktionalität. Neben dem Kettenheber zum Auflegen einer abgesprungenen Kette bietet das Multitalent einen SV-Ventilschlüssel sowie einen Druckablass-Pin. Die beiden restlichen Funktionen beziehen sich auf das Ab- und Aufziehen des Reifens. Im Gegensatz zu vielen anderen Reifenhebern fällt die mit 14 Millimetern recht schmale Spitze auf. Eine beidseitige Speichenfixierung fehlt ebenso wenig wie eine Snap-Together Funktion zum praktischen Verbinden der Hebel.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

ROSE verspricht mit dem 5-in-1 Reifenheber ein felgenschonendes Auf- und Abziehen der Bereifung, was natürlich besonders bei Carbon-Laufrädern ein sehr wichtiger Punkt ist. Diese Aussage können wir tatsächlich ohne Einschränkung bestätigen. Das liegt aber nicht an einem ausgeklügelten Design, sondern an dem weichen Material, welches hohe Krafteinsätze im wahrsten Sinne des Wortes krumm nimmt (siehe Bild unten rechts). Bei widerspenstigen Reifen sind die Reifenheber komplett überfordert. Da können auch die zusätzlichen Funktionen nicht entschädigen.

ROSE 5-in-1 Reifenheber im Detail