Produktnews / E-Bike: Noch vor dem Start der eigentlichen Fahrradsaison bringt Bosch ein umfangreiches Update fürs Smart System. Im Bosch eBike Update 2024 gibt es zahlreiche neue Features vor allem für die Kiox-Displays, zudem kommt eine neue Unterstützungsstufe speziell für S-Pedelecs.

Seit der Einführung des smarten Systems wird dieses von Bosch in schöner Regelmäßigkeit mit kleinen und großen Updates versorgt. In diesen Tagen erfolgt der nächste Schwung an neuen Features, die ganz einfach über die aktuelle Version der eBike Flow App zuhause auf das E-Bike aufgespielt werden können. Die größten Neuerungen betreffen die Displays Kiox 300 und 500, die nun einen dynamischen Modus bekommen, aber auch darüber hinaus lohnt sich das Update für alle Besitzer eines E-Bikes mit Bosch Smart System.

Bosch eBike Update 2024: Dynamische Anzeige bei Kiox 300 und Kiox 500

Die beiden aktuellen Farbdisplays im Smart System, also Kiox 300 und Kiox 500 „denken“ künftig mit: Abhängig von der Fahrsituation passen sie auf Wunsch nun selbständig an, was angezeigt wird. Im Uphill ist das beispielsweise die eigene Leistung und die des Systems, in der Ebene die zurückgelegt Strecke und die Restreichweite und in der Abfahrt die Geschwindigkeit. Stellt man sein E-Bike ab, wird automatisch eine Zusammenfassung der derzeitigen Tour dargestellt. Das Ziel der „dynamischen Anzeige“: Das Umschalten während der Fahrt fällt weg, entsprechend kann man sich ganz auf das Fahren konzentrieren.

Fahrmodi ab sofort selbst zusammenstellen

Über die Jahre hat sich die Anzahl an Fahrmodi bei Bosch eBikes immer weiter erhöht: Vom eMTB Modus über Tour+ und Auto kamen neue Unterstützungsstufen hinzu. Bislang lag es immer in der Verantwortung der Hersteller, die passenden Modi auf ihre jeweiligen Bikes aufzuspielen. Im Anschluss konnte daran wenn überhaupt noch der Händler etwas ändern. Fortan kann man über die eBike Flow App auswählen, welche vier Unterstützungsstufen zur Auswahl stehen. Einzig der Race-Modus bleibt weiterhin dem Performance Line CX Race Motor vorbehalten.

Bosch eBike Update 2024: Pulsmesser, Leistungsdaten und Höhenprofil

Wie, das ging bis jetzt noch nicht? Das dürften sich wohl einige bei der Ankündigung denken, dass man nun (endlich) auch einen Herzfrequenzmesser direkt mit der Bosch eBike Flow App koppeln kann. Genutzt wird hierfür das Bluetooth Protokoll und die Daten werden über das Smartphone dann auf das Kiox 300 oder Kiox 500 übertragen und können während der Fahrt angezeigt werden. In eine ähnliche Kerbe schlagen die neuen Auswertungen der Leistung: So kann man sich nun auf einem eigenen Screen namens „Leistungsaufteilung“ anzeigen lassen, wie das Verhältnis der durchschnittlichen Eigenleistung zur Leistung des Antriebs war. Ebenso gibt es nun Statistiken darüber, wie viel man in den jeweiligen Unterstützungsstufen unterwegs war. Last but not least erweitert Bosch noch den Funktionsumfang der Navigation. Hier kann man sich auf dem Kiox Display oder auf dem Smartphone nun ein Höhenprofil der aktuellen Tour anzeigen lassen.

Limit-Modus für S-Pedelecs

Speziell für S-Pedelecs gibt es künftig einen neuen „Limit-Modus“, der die Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h begrenzt. Er ist in der Rangordnung unter dem Eco-Modus angesiedelt und regelt die Unterstützungsleistung ähnlich wie der Auto-Modus dynamisch. So lassen sich beispielsweise am S-Pedelec bessere Reichweiten erreichen und das Fahren in der Stadt wird etwas entspannter. Aber aufgepasst: Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für S-Pedelecs gelten auch in diesem Modus, der Radweg bleibt also in der Regel tabu. Kleiner Wermutstropfen: Vom Nutzer nachrüsten lässt sich der neue Modus nicht, er muss bereits vom Fahrradhersteller so konfiguriert werden.

Web

www.bosch-ebike.com